AZZZ: Sociálne balíčky by pre koronavírus mal nový parlament revidovať

Bratislava 16. marca (TASR) – Podnikatelia zastúpení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) považujú za nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré v pondelok predstavili na konferenčnom hovore s ministrami hospodárstva a financií Petrom Žigom a Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD). Okrem toho podnikatelia požadujú aspoň na určité obdobie úpravu tzv. sociálnych balíčkov a zmenu napríklad minimálnej mzdy či jej naviazania na ostatné príplatky.



"Aktuálna situácia so šírením nového koronavírusu je bezprecedentná, nikto na takéto tvrdé reštrikcie nebol pripravený, podniky sa preto, pokiaľ je to možné, snažia o minimalizovanie negatívnych ekonomických dosahov," uviedla AZZZ v pondelok v reakcii na konferenčný hovor podnikateľov s ministrami. „Pre firmy je teraz kľúčové na tieto zmeny flexibilne reagovať. Zároveň po sfunkčnení Národnej rady SR považujeme za nevyhnutné aspoň na určité obdobie revidovať tzv. sociálne balíčky tak, aby to nemalo pre firmy fatálne následky,“ dodal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.



Minister hospodárstva v pondelok predstavil 13 opatrení, ktorými by mala vláda pomôcť podnikateľom. Rezort napríklad navrhol rokovať s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez záznamu v registri dlžníkov, zabezpečiť poskytovanie krátkodobých nízkoúročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch, upraviť možnosť odpisu daňovej straty na dlhšie obdobie, či odložiť termín daňového priznania o tri mesiace pre všetky podniky.



Asociácia upozornila, že dôsledky súčasnej situácie sú pre firmy veľmi individuálne. Krátkodobý výpadok vie priemysel podľa podnikateľov aj v neskoršom termíne dohnať, pre služby je však aj krátkodobý výpadok problémom. "Samozrejme, pri dlhodobej epidémii je to problém pre všetky odvetvia, a teda aj celú ekonomiku. V prípade, že ide o nepretržitú výrobu, by dlhodobé reštrikcie znamenali značné hospodárske škody," upozornila AZZZ. Napríklad v sklárskom priemysle by v extrémnom prípade podľa asociácie zastavenie výroby mohlo znamenať prakticky zánik odvetvia.