AZZZ: Testovanie vo firmách sprevádzajú problémy

Bratislava 21. januára (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR so znepokojením sleduje vývoj testovania vo firmách. Testovanie síce "beží" od pondelka, ale vláda schválila manuál, ako majú firmy postupovať, až na svojom stredajšom (20. 1.) zasadnutí. Podľa asociácie je veľa prípadov, keď firmy cez testovacie autority žiadajú o vydanie testov, ale okresné úrady ich nevydávajú, lebo ich nemajú. Firmy avizujú problémy aj v nedostatku zdravotníckeho personálu, ktorý je pri testovaní nevyhnutný, upozornil vo štvrtok viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.



"Takáto situácia ohrozuje jednak samotný zmysel testovania, môže však zhoršiť už teraz zlú epidemiologickú situáciu, a tým pádom ovplyvniť aj návrat zamestnancov do pracovného procesu a návrat do normálneho života," zdôraznil Machunka.



AZZZ upozornila, že možnosť testovať svojich zamestnancov s podporou štátu by malo význam vo všetkých firmách, ktoré o to prejavia záujem. V tejto súvislosti asociácia vidí ako problematickú podmienku, že menšie a stredné firmy, ktoré majú menej ako 250 zamestnancov, sú odkázané na spájanie sa s inými firmami, čo môže podľa nej spôsobovať ďalšie komplikácie.



"Považujeme za nevyhnutné a priam žiaduce, aby zástupcovia vlády takéto zásadné opatrenia konzultovali s firmami vopred, aby sa vedeli na takúto náročnú situáciu logisticky pripraviť. V takejto vážnej situácii je potrebná zrozumiteľná a odborná komunikácia. Mnohé firmy sa do testovania zapojiť chcú, na realizáciu testovania je však potrebné vykonať mnoho úkonov, čo pre firmu, ktorá s tým nemá skúsenosť, môže byť mimoriadne náročné. Absencia konštruktívnej komunikácie a prijímanie rozhodnutí na poslednú chvíľu potom spôsobuje takéto neželané situácie," dodal Machunka.