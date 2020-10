AZZZ: Vláda by mala znížiť limit zamestnancov firmám, ktorým dá testy

Bratislava 23. októbra (TASR) – Vláda by mala znížiť limit 5000 zamestnancov pre firmy, ktorým poskytne antigénové testy na zistenie prítomnosti nového koronavírusu. Myslí si to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Túto podmienku totiž spĺňajú iba dve firmy zo súkromného sektora.



Ako pre TASR ozrejmila hovorkyňa asociácie Miriam Filová, mnohé firmy testujú svojich zamestnancov už teraz na vlastné náklady. "Viacero zamestnávateľov má už teraz zazmluvnený kvalifikovaný personál, ktorý chodí do podniku a realizuje tieto testy," doplnila. Asociácia preto vláde navrhuje, aby testy dodala aj menším firmám, tie by následne poskytli on-line údaje výsledkov príslušnému orgánu štátnej správy.



"Keď sme sa pozreli do štatistík, dajme tomu, keby sa znížila hranica na 200 zamestnancov, týkalo by sa to 670 spoločností v SR. A ak by tieto spoločnosti mali záujem, možno by ich bola polovica, dve tretiny, tak by to pretestovanie prebehlo v pokoji a pohode a veríme, že by sme boli schopní rozumne presvedčiť našich zamestnancov, aby sa na plošnom testovaní zúčastnili," poznamenal riaditeľ spoločnosti Duslo Šaľa Petr Bláha. Ako dodal, firmy majú voľnú kapacitu parkovísk, kde vedia vyhradiť priestor na odber vzoriek a pustiť tam lekárov, za šesť či sedem dní by tak firma vedela otestovať všetkých svojich zamestnancov počas pracovnej doby.



Ako dodal Bláha, zamestnávatelia tieto návrhy predkladajú vláde aj ústrednému krízovému štábu, ale zatiaľ bez výsledku. Ak by Slovensko zaviedlo kompletný lockdown, existujú firmy, ktoré potrebujú aspoň sedem dní na to, aby bezpečne odstavili svoje prevádzky. "Nie je jednoducho mysliteľné, aby sme továreň odstavili počas 24 alebo 48 hodín. Navyše, Duslo Šaľa je prvkom kritickej infraštruktúry Slovenska," upozornil Bláha s tým, že táto spoločnosť spotrebúva 12 % spotreby zemného plynu celého Slovenska, továreň teda nemôžu odstaviť len tak.



Za nepredstaviteľné považuje Bláha aj pravidlo, že ten, kto sa nepodrobí testu, bude musieť stráviť desať dní v karanténe. Ako ďalej tvrdí, pre možný výpadok zamestnancov rastie neistota, čo zhoršuje pozíciu veľkých firiem v očiach odberateľov a zákazníkov. Odberatelia sa podľa Bláhovych slov pýtajú, čo bude ďalej, či firma vôbec bude vedieť dodať materiály, ktoré ponúka.