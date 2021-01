Zamestnávatelia varujú pred kolapsom ekonomiky, chcú testovanie

Bratislava 5. januára (TASR) – Zhoršujúca sa epidemiologická situácia už teraz spôsobuje kolaps v niektorých odvetviach a pri neriešení môže znamenať uzavretie výrobných podnikov, a teda totálny kolaps ekonomiky.



Poukázala na to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Vyzýva preto vládu na zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľstva, ktoré sa podľa asociácie osvedčilo ako účinný nástroj v boji proti novému koronavírusu.



Aktuálne platné prísne opatrenia sa podľa AZZZ stále javia ako nedostatočné. Pandémia si podľa viceprezidenta asociácie Rastislava Machunku vyžaduje rýchle, účinné a niekedy aj neštandardné opatrenia.



„Dôrazne vyzývame vládu, aby v zmysle rozhodnutia ústredného krízového štábu bezodkladne zabezpečila logistiku s celoplošným testovaním obyvateľstva tak, ako to bolo prijaté a plánované koncom novembra, čo sa v konečnom dôsledku osvedčilo ako účinný nástroj v boji proti novému koronavírusu," poznamenal.



Nedostatok testov na trhu podľa jeho slov ohrozuje jednak celoplošné testovanie, ale môže ovplyvniť aj návrat zamestnancov do pracovného procesu. „Vládne autority by si mali uvedomiť, že v takejto vážnej situácii nie je namieste vytĺkanie politického kapitálu, ale jasná, zrozumiteľná a odborná komunikácia," zdôraznil Machunka.



AZZZ podotkla, že firmy sa k už zrealizovanému celoplošnému testovaniu postavili čelom a viackrát ponúkli pomoc spočívajúcu v testovaní svojich zamestnancov. Nebránia sa ani dobrovoľnému testovaniu vo firmách. V tejto súvislosti je však podľa asociácie potrebné dostať odpovede na viaceré otázky, ktoré pred pár týždňami adresovala dotknutým predstaviteľom vlády a štátnych orgánov. Kriticky sa AZZZ vyjadrila aj k pomalému postupu očkovania na Slovensku, ktoré je podľa zamestnávateľov kľúčovým nástrojom k zastaveniu pandémie.



Poukázali tiež na to, že mnohé firmy aj v súčasnosti testujú svojich pracovníkov vo vlastnej réžii, stojí ich to však dodatočné výdavky. Podľa AZZZ je pritom aj v záujme štátu, aby bolo čo najmenej nakazených.



„Zo strany vlády by preto mali byť pre firmy poskytnuté testy, prípadne prostriedky na ich zakúpenie. Pravidelné testovanie dokáže odhaliť pozitívne prípady včas a firmy sa tak dokážu pripraviť na kritické situácie. Možnosť testovať svojich zamestnancov s podporou štátu by malo preto význam aj vo firmách, ktoré majú menej ako pôvodne avizovaných 500 zamestnancov," dodal Machunka.