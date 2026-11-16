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AZZZ: Zahraniční pracovníci v SR majú rovnaké podmienky ako slovenskí
Zahraničný pracovník môže obsadiť len nedostatkové profesie a nemôže mať nižšiu mzdu ako domáci kolegovia vo výrobe alebo v rovnakých profesiách.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Pre zahraničných pracovníkov na Slovensku platia rovnaké pracovné podmienky ako pre slovenských. Zahraničný pracovník môže obsadiť len nedostatkové profesie a nemôže mať nižšiu mzdu ako domáci kolegovia vo výrobe alebo v rovnakých profesiách. Potvrdil to v pondelok na tlačovej besede prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka. Zároveň vyvrátil podľa neho nepravdivé vyjadrenia politikov, že zahraniční pracovníci berú prácu slovenským zamestnancom.
„Vzhľadom na demografický vývoj, ktorý je veľmi alarmujúci a na Slovensku o to viac ako v iných krajinách, kde z pracovného trhu odchádza viac ako 30.000 ľudí každý rok, teda viac odíde do dôchodku, ako príde zo školského systému, sa bude toto číslo ďalej zvyšovať,“ povedal Machunka. Podľa neho nateraz nie je žiadne iné riešenie, ako udržať chod slovenského hospodárstva v zodpovedajúcej kondícii, než postaviť to na riadenej ekonomickej migrácii.
Počet zahraničných pracovníkov na Slovensku podľa prezidenta AZZZ od roku 2015 postupne narastá a bude rásť každý rok. Minulý rok pritom zaplatili na odvodoch 641 miliónov eur. „Preto je dôležité, aby sme podmienky, ktoré na pracovnom trhu pri zamestnávaní cudzincov máme, zlepšovali a prispôsobili sa okolitým krajinám, pretože máme ešte mnohé rezervy z hľadiska fungovania cudzineckej polície,“ upozornil Machunka.
Zavedenie kvót pre zahraničných pracovníkov by podľa neho znamenalo kvótu na rast hrubého domáceho produktu, na to, aby firmy nezamestnávali viac ľudí a neprodukovali viac.
Viceprezidentka AZZZ Zuzana Rumiz poukázala na rozdiel medzi nelegálnou migráciou a legálnou pracovnou migráciou. „Na Slovensku existuje legálna pracovná migrácia. Zamestnávateľ, ktorý zamestnanca zo zahraničia potrebuje, ho musí mať na zozname nedostatkových profesií. Následne musí vynaložiť finančné prostriedky na to, aby sa výber zamestnanca uskutočnil v zahraničí, odkiaľ kandidáta privezie na Slovensko,“ priblížila.
Na Slovensko prichádzajú len vybraní kandidáti. Následne absolvujú všetky potrebné procesy na našich veľvyslanectvách, aby dostali takzvané pracovné víza. „Je to absolútne kontrolovaný proces. Sú aj takí, ktorí víza nedostanú, lebo neprejdú cez legálny proces. Takže nie je žiadny dôvod na poplach. Zahraniční zamestnanci stoja zamestnávateľa viac než Slováci,“ vysvetlila Rumiz.
Problém je podľa Rumiz to, že až 80 percent slovenských zamestnávateľov nevie nájsť vhodnú pracovnú silu a musia to riešiť dovozom zahraničnej pracovnej sily. Na Slovensku sa podľa nej zvýšila miera zamestnanosti na 78 percent, k čomu prispeli aj zahraniční zamestnanci, ktorých je teraz v SR zhruba 150.000. „Keby tu neboli, miera zamestnanosti by bola nižšia, boli by nižšie odvody a dane,“ dodala.
„Vzhľadom na demografický vývoj, ktorý je veľmi alarmujúci a na Slovensku o to viac ako v iných krajinách, kde z pracovného trhu odchádza viac ako 30.000 ľudí každý rok, teda viac odíde do dôchodku, ako príde zo školského systému, sa bude toto číslo ďalej zvyšovať,“ povedal Machunka. Podľa neho nateraz nie je žiadne iné riešenie, ako udržať chod slovenského hospodárstva v zodpovedajúcej kondícii, než postaviť to na riadenej ekonomickej migrácii.
Počet zahraničných pracovníkov na Slovensku podľa prezidenta AZZZ od roku 2015 postupne narastá a bude rásť každý rok. Minulý rok pritom zaplatili na odvodoch 641 miliónov eur. „Preto je dôležité, aby sme podmienky, ktoré na pracovnom trhu pri zamestnávaní cudzincov máme, zlepšovali a prispôsobili sa okolitým krajinám, pretože máme ešte mnohé rezervy z hľadiska fungovania cudzineckej polície,“ upozornil Machunka.
Zavedenie kvót pre zahraničných pracovníkov by podľa neho znamenalo kvótu na rast hrubého domáceho produktu, na to, aby firmy nezamestnávali viac ľudí a neprodukovali viac.
Viceprezidentka AZZZ Zuzana Rumiz poukázala na rozdiel medzi nelegálnou migráciou a legálnou pracovnou migráciou. „Na Slovensku existuje legálna pracovná migrácia. Zamestnávateľ, ktorý zamestnanca zo zahraničia potrebuje, ho musí mať na zozname nedostatkových profesií. Následne musí vynaložiť finančné prostriedky na to, aby sa výber zamestnanca uskutočnil v zahraničí, odkiaľ kandidáta privezie na Slovensko,“ priblížila.
Na Slovensko prichádzajú len vybraní kandidáti. Následne absolvujú všetky potrebné procesy na našich veľvyslanectvách, aby dostali takzvané pracovné víza. „Je to absolútne kontrolovaný proces. Sú aj takí, ktorí víza nedostanú, lebo neprejdú cez legálny proces. Takže nie je žiadny dôvod na poplach. Zahraniční zamestnanci stoja zamestnávateľa viac než Slováci,“ vysvetlila Rumiz.
Problém je podľa Rumiz to, že až 80 percent slovenských zamestnávateľov nevie nájsť vhodnú pracovnú silu a musia to riešiť dovozom zahraničnej pracovnej sily. Na Slovensku sa podľa nej zvýšila miera zamestnanosti na 78 percent, k čomu prispeli aj zahraniční zamestnanci, ktorých je teraz v SR zhruba 150.000. „Keby tu neboli, miera zamestnanosti by bola nižšia, boli by nižšie odvody a dane,“ dodala.