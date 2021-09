Ažaltovič: Je potešujúce, že podnikové služby rastú aj počas krízy

Bratislava 30. septembra (TASR) – Je potešujúce, že sektor podnikových služieb rastie aj v krízových rokoch. Uviedol to Boris Ažaltovič, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, na online konferencii Fóra centier podnikových služieb (Business Service Center Forum – BSCF). Platforma BSCF je súčasťou Americkej obchodnej komory v SR (AmCham).



„Nás nesmierne teší, že sektor podnikových služieb rastie. Osobitne potešujúce je, že rastie aj v krízových rokoch - že je tam nárast medzi rokmi 2020 a 2021 viac ako o 5 %," spresnil.



Potešujúce podľa neho je, že sektor zamestnáva vo vysokej miere mladých ľudí. „Je to jedna zo skupín, u ktorých my identifikujeme, že je znevýhodnená na trhu práce. Slovensko sa dlhé roky potýka s pomerne nízkou zamestnateľnosťou mladých ľudí," priblížil.



„Rovnako nás teší, že viac ako 70 % zamestnancov (centier podnikových služieb) sú vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Uvedomujeme si, že sektor podnikových služieb sa vo veľkej miere podieľa na zvyšovaní a prehlbovaní kvalifikácie zamestnancov. Aj v prípade, že mladý človek opúšťa sektor podnikových služieb, je kvalitným zamestnancom, ktorý nemá problém umiestniť sa na trhu práce. Mimoriadne potešujúce je, že z bývalých ani súčasných zamestnancov sektoru podnikových služieb nám nevznikajú nezamestnaní," dodal štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.



Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, na konferencii uviedol, že v pláne obnovy pre sektor služieb „priamo v tejto chvíli nevidí investície. Centrá podnikových služieb skôr vidím ako tie, ktoré môžu nepriamo benefitovať z reforiem, ktoré by sa mali (v súvislosti s plánom obnovy) urobiť," doplnil Oravec.



Podľa AmCham sektor zdieľaných a biznisových služieb na Slovensku napriek kríze zostal stabilným pilierom slovenskej ekonomiky. Z pohľadu počtu zamestnancov narástlo odvetvie o 5,5 %.



BSCF združuje spoločnosti, ktoré na Slovensku prevádzkujú centrá zdieľaných podnikových služieb, centrá excelentnosti, alebo poskytujú externé služby. BSCF má 34 členov, ktorí v SR zamestnávajú 35.946 pracovníkov, teda 92 % pracovníkov všetkých centier podnikových služieb na Slovensku. Členovia BSCF zabezpečujú asi 4 % príjmov štátneho rozpočtu SR.