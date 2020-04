Banskobystrická MHD bude od pondelka jazdiť v mimoriadnom režime

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) – Od pondelka budú autobusy a trolejbusy v Banskej Bystrici jazdiť až do odvolania v mimoriadnom režime.



Mesto tak reaguje na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so šírením nového koronavírusu, čoho dôsledkom je výrazný pokles cestujúcich vo verejnej doprave a výpadok tržieb v MHD. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že pri zachovaní súčasného stavu by sa zvyšovala potreba dotácie z rozpočtu mesta pre dopravcov na vykrytie straty výkonov vo verejnom záujme.



"Od 20. apríla meníme zásadným spôsobom cestovné poriadky MHD. Počet cestujúcich klesol o polovicu, čo má za následok obrovské výpadky tržieb. Ak by autobusy a trolejbusy jazdili podľa doteraz platných cestovných poriadkov za rovnaké náklady, no s nižšími tržbami od cestujúcich, spôsobilo by to výrazné navýšenie dotácií pre dopravcov z mestského rozpočtu. V tejto situácii a pri súčasnom znížení podielových daní je to pre mesto ekonomicky neudržateľné," zdôraznil prvý viceprimátor mesta Jakub Gajdošík.



Podľa neho, ak vlani v marci prepravil Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a SAD Zvolen takmer milión cestujúcich, po nariadeniach štátu o zavretí škôl, školských zariadení a obchodov sa ich počet znížil v marci tohto roka na 523 000. Zníženie počtu výkonov v banskobystrickej doprave sa odzrkadlilo na výrazne nižších tržbách.



Ako mesto avizovalo, trolejbusy budú premávať v režime ako počas víkendov a štátnych sviatkov. Takisto budú fungovať aj autobusy dopravcu SAD Zvolen. Cestovné poriadky budú doplnené a upravené o ďalšie spoje, aby zostala zachovaná potrebná dopravná obslužnosť územia, vrátane okrajových častí a dochádzanie obyvateľov za prácou i do zdravotníckych zariadení.