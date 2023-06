V Banskej Bystrici vydražili pustnúci dom kultúry za 1,8 milióna eur

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Ikonickú stavbu Banskej Bystrice dom kultúry vydražila vo štvrtok (15. 6.) za 1,8 milióna eur bez DPH spoločnosť Dom kultúry BB. Založilo ju mesto spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK). Predmetom dražby bola stavba, ktorá pochádza z roku 1979, jej prístavba z roku 1988 spolu s pozemkami. Spoločná snaha mesta a kraja vrátiť dom kultúry ľuďom a zmeniť ho opäť na miesto stretnutí, umenia i vedy je tak reálnejšia. Informovali o tom v piatok predseda BBSK Ondrej Lunter a primátor mesta Ján Nosko.



"Po našom spoločnom oznámení, že sa chceme pokúsiť budovu domu kultúry zachrániť, a po podpise memoranda o spoločnom postupe s mestom Banská Bystrica je toto ďalší dôležitý míľnik, ktorý sme dosiahli. Hneď ako sa objekt stane naším spoločným majetkom, začneme pracovať na tom, aby prestal pustnúť a opäť sa doň vrátil život," konštatoval Lunter.



Dom kultúry, ktorý už viac ako desať rokov čaká na záchranu, nikdy nepatril mestu. Pôvodným vlastníkom bolo OZ KOVO, ktoré ho v roku 2007 predalo súkromnému developerovi. Jeho odkúpenie a opätovné sprevádzkovanie patrilo už niekoľko rokov k najväčším prioritám mesta.



"Boli sme si vedomí toho, že jediná cesta, ako objekt zachrániť, je získať ho do vlastníctva a aj za pomoci európskych fondov zrekonštruovať. Po dvojročnej spoločnej ceste sme včera spolu s BBSK urobili najdôležitejší krok. Vážime si, že kraj s nami do tohto rozhodnutia išiel," zdôraznil primátor.



Podľa neho teraz môžu robiť kroky smerujúce k jeho záchrane a zároveň pripravovať projekt obnovy, ktorý bude nadväzovať na zámer komplexnej revitalizácie Námestia slobody.



Mesto má záujem prevádzkovať najmä kultúrno-spoločenskú estrádnu sálu a k nej prislúchajúce zázemie, ktoré by sa využívalo na organizovanie kultúrnych podujatí. Ďalšie časti objektu, ako komorné divadlo, kinosála a administratívne priestory, chce prevádzkovať BBSK. Svoje miesto by tam mohlo nájsť Bábkové divadlo na Rázcestí, populárno-vedecké centrum zamerané na astronómiu a vesmír či pobočka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča.



Ako dodali šéfovia oboch samospráv, ich zámerom je tento architektonicky hodnotný solitér citlivo zrekonštruovať, zachovať jeho architektonickú hodnotu i detaily a s použitím moderných prístupov a technológií nastaviť jeho ekonomickú aj ekologickú udržateľnosť.