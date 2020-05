Minister financií štartuje boj proti daňovým podvodom

Banská Bystrica 22. mája (TASR) – Na boj proti daňovým podvodom si chce "posvietiť" podpredseda vlády a minister financií Eduard Heger (OĽaNO), ktorý v piatok prišiel do Banskej Bystrice, do sídla Finančnej správy SR, kde je sekcia boja proti daňovým podvodom. Tá vyhodnocuje možné miesta, kde k nim môže dochádzať, na základe čoho potom robia kontroly.



Podľa Hegera Slovensko bolo v tomto smere dlhodobo na chvoste EÚ a je dôležité, aby sa začalo približovať aspoň k európskemu priemeru.



"FS SR by mala byť vnímaná ako inštitúcia, ktorá je výkladnou skriňou, pretože práve ona je zodpovedná za výber daní. Každý daňový subjekt musí vedieť, že pokiaľ si poctivo platí dane, bude mať takpovediac prestretý červený koberec, ale ak si dane poctivo neplatí a snaží sa okrádať štát, bude v hľadáčiku FS SR, až kým sa nepolepší," zdôraznil Heger v súvislosti so štartom boja proti daňovým podvodom.



Ako uviedol, cieľom je nielen samotný výber daní, ale najmä spokojný občan, dane sú len prostriedok. "Chceme, aby každý občan na Slovensku rád platil dane svojej krajine, lebo bude vedieť, že v konečnom dôsledku za ne dostane kvalitné služby," poznamenal minister financií.



Rezort a FS SR sa v súčasnosti zameriavajú na identifikovanie slabých miest v legislatíve, "vďaka" ktorým unikajú daňoví podvodníci. Rovnako je v rámci samotných procesov dôležitá flexibilnejšia a rýchlejšia kontrola, takpovediac chytanie podvodníkov v reálnom čase a aj metodika.



"Práve sekcia boja proti podvodom FS SR je tým srdcom, kde sa zbiehajú všetky dáta v analytických systémoch. Ministrovi sme odprezentovali kroky a nástroje, ktoré používajú naši pracovníci, celkový postup, ktorý smeruje ku kontrolnej činnosti na jednotlivých daňových úradoch," reagovala prezidentka FS SR Lenka Wittenbergerová. Podľa nej represívna činnosť je až krajnou možnosťou FS SR.