Mobilné letiská na kľúč vyrába spoločnosť MSM do celého sveta

Banská Bystrica 10. júla (TASR) – Slováci vyrábajú mobilné letiská takpovediac „na kľúč“, vďaka čomu môžu pristávať lietadlá či vrtuľníky prakticky kdekoľvek, kde si klient tento systém rozmiestni. TASR o tom informoval Michal Krajčír, managing director W.R.P.R. s tým, že naposledy banskobystrická spoločnosť MSM exportovala kontajnerové riešenia do krajín Európskej únie, Azerbajdžanu, Senegalu či Indie.



Podľa neho kontajnerové riešenia vznikajú v Banskej Bystrici a využívajú ich krajiny z celého sveta. MSM Banská Bystrica, dcérska spoločnosť dubnickej zbrojovky MSM GROUP, ktorá je súčasťou holdingu Czechoslovak Group, vďaka 60-ročnému know-how, vyrába mobilné letiská, ktoré je možné rozložiť kdekoľvek.



„Špecializujeme sa prevažne na výrobu kontajnerových riešení a jedným z nich je práve mobilné letisko, ktoré svojím spôsobom patrí medzi svetové unikáty. Svedčí o tom záujem klientov z celého sveta. Naše mobilné letové veže sme za uplynulé roky dodávali do Indie i ďalších ázijských krajín, ale i Európy či Afriky,“ uviedol Michal Dojčan, riaditeľ banskobystrickej spoločnosti MSM.



Podľa Dojčana riešenie pozostáva z viacerých modulov, ktoré zahŕňajú mobilnú vežu na riadenie letovej prevádzky, mobilný heliport, vzletovú a pristávaciu dráhu, komunikačný, navigačný a informačný systém, či kancelárske, oddychové, sociálne a ubytovacie zariadenie, ale i systém objektovej a fyzickej bezpečnosti. Práve mobilná riadiaca veža je spomedzi celého riešenia rýdzo slovenským unikátom.



„Vyrábame ju v troch štandardizovaných verziách. V zloženom stave sa zmestí do dopravného lietadla C-130J Hercules, takže môže byť použitá v civilnom segmente aj vo vojenskom letectve,“ zdôraznil Dojčan.



Okrem mobilného letiska a jeho súčastí spoločnosť vyrába podporné riešenia pozemnej navigácie i špeciálne kontajnery s rôznym využitím v zdravotníctve, pre potreby policajného alebo hasičského zboru ako zdroje energie či úložisko techniky. Vo výrobnom programe sú zavedené tiež kontajnery so sofistikovanou vnútornou inštaláciou pre špeciálne využitie v armádach NATO vrátane Ozbrojených síl SR alebo švédskych ozbrojených silách.