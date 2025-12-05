Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obnova chodníka v Banskej Bystrici sa pre problémy spomalila

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Obnovu chodníka na banskobystrickom sídlisku Sásová zbrzdilo poškodenie káblového vedenia verejného osvetlenia, ktoré bolo identifikované po odkrytí konštrukčných vrstiev.

Autor TASR
Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Rekonštrukciu takmer kilometer dlhého chodníka na Ďumbierskej ulici, ktorá mala byť dokončená do konca roka, spomalili problémy s pôvodným káblovým vedením verejného osvetlenia. Na projekte, na ktorý mesto získalo z plánu obnovy vyše 800.000 eur, sa aktuálne pracuje aj počas víkendov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Obnovu chodníka na banskobystrickom sídlisku Sásová zbrzdilo poškodenie káblového vedenia verejného osvetlenia, ktoré bolo identifikované po odkrytí konštrukčných vrstiev. V najbližších dňoch by tak malo dôjsť ku kladeniu nových vedení a príprave základov pre nové stožiare verejného osvetlenia, následne bude možné realizovať asfaltovanie odkrytého úseku.

Po odkrytí konštrukčných vrstiev sa zistilo, že pôvodné káblové vedenie verejného osvetlenia je vo výrazne poškodenom a nevyhovujúcom stave, preto bolo nutné pristúpiť k jeho výmene. V uvedenom úseku prebieha komplexná rekonštrukcia káblového vedenia, v čoho dôsledku bolo aj vypnutie verejného osvetlenia,“ skonštatoval Vladimír Bállek z oddelenia správy a údržby miestnych ciest a inžinierskych sietí s tým, že osvetlenie sa podarilo zabezpečiť aspoň v najkritickejšom úseku, a to pri priechode pre chodcov pri tunajšej základnej škole.

Projekt financovaný z plánu obnovy počíta s rekonštrukciou chodníka pre peších a cyklistov na Ďumbierskej ulici v úseku od hlavnej križovatky s Rudohorskou ulicou po budovu Slovenskej akadémie vied (SAV) pri križovatke na Ružovej ulici. Súčasťou projektu sú aj práce v Starej Sásovej na uliciach Pod cintorínom a Stránska.

Práce na Stránskej ulici boli ukončené a pokračujú na Ďumbierskej ulici. Po odstránení stožiarov verejného osvetlenia sa realizujú konštrukčné vrstvy chodníka a koncom budúceho týždňa by sa mal realizovať aj kryt z asfaltovej vrstvy. Na ulici Ďumbierska od SAV sa na chodníkoch odstránili poškodené podkladové vrstvy, kde sa aktuálne osádzajú nové chráničky pre optické siete a obrubníky. Po dokončení chodníkov pristúpime k dobudovaniu priestoru troch autobusových zastávok v tejto lokalite,“ doplnil Tibor Fuchs z oddelenia investičnej výstavby banskobystrického mestského úradu.

V súvislosti so stavebnými prácami a ich zdržaním sa samospráva obyvateľom ospravedlňuje za znížený komfort. Verejnosť zároveň žiada o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť.
