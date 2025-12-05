< sekcia Ekonomika
Obnova chodníka v Banskej Bystrici sa pre problémy spomalila
Obnovu chodníka na banskobystrickom sídlisku Sásová zbrzdilo poškodenie káblového vedenia verejného osvetlenia, ktoré bolo identifikované po odkrytí konštrukčných vrstiev.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. decembra (TASR) - Rekonštrukciu takmer kilometer dlhého chodníka na Ďumbierskej ulici, ktorá mala byť dokončená do konca roka, spomalili problémy s pôvodným káblovým vedením verejného osvetlenia. Na projekte, na ktorý mesto získalo z plánu obnovy vyše 800.000 eur, sa aktuálne pracuje aj počas víkendov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Obnovu chodníka na banskobystrickom sídlisku Sásová zbrzdilo poškodenie káblového vedenia verejného osvetlenia, ktoré bolo identifikované po odkrytí konštrukčných vrstiev. V najbližších dňoch by tak malo dôjsť ku kladeniu nových vedení a príprave základov pre nové stožiare verejného osvetlenia, následne bude možné realizovať asfaltovanie odkrytého úseku.
„Po odkrytí konštrukčných vrstiev sa zistilo, že pôvodné káblové vedenie verejného osvetlenia je vo výrazne poškodenom a nevyhovujúcom stave, preto bolo nutné pristúpiť k jeho výmene. V uvedenom úseku prebieha komplexná rekonštrukcia káblového vedenia, v čoho dôsledku bolo aj vypnutie verejného osvetlenia,“ skonštatoval Vladimír Bállek z oddelenia správy a údržby miestnych ciest a inžinierskych sietí s tým, že osvetlenie sa podarilo zabezpečiť aspoň v najkritickejšom úseku, a to pri priechode pre chodcov pri tunajšej základnej škole.
Projekt financovaný z plánu obnovy počíta s rekonštrukciou chodníka pre peších a cyklistov na Ďumbierskej ulici v úseku od hlavnej križovatky s Rudohorskou ulicou po budovu Slovenskej akadémie vied (SAV) pri križovatke na Ružovej ulici. Súčasťou projektu sú aj práce v Starej Sásovej na uliciach Pod cintorínom a Stránska.
„Práce na Stránskej ulici boli ukončené a pokračujú na Ďumbierskej ulici. Po odstránení stožiarov verejného osvetlenia sa realizujú konštrukčné vrstvy chodníka a koncom budúceho týždňa by sa mal realizovať aj kryt z asfaltovej vrstvy. Na ulici Ďumbierska od SAV sa na chodníkoch odstránili poškodené podkladové vrstvy, kde sa aktuálne osádzajú nové chráničky pre optické siete a obrubníky. Po dokončení chodníkov pristúpime k dobudovaniu priestoru troch autobusových zastávok v tejto lokalite,“ doplnil Tibor Fuchs z oddelenia investičnej výstavby banskobystrického mestského úradu.
V súvislosti so stavebnými prácami a ich zdržaním sa samospráva obyvateľom ospravedlňuje za znížený komfort. Verejnosť zároveň žiada o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť.
