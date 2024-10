B. Bystrica odhaduje dosah nárastu DPH na 23 % asi dva milióny eur

Banská Bystrica 24. októbra (TASR) - Rovnako ako ostatné samosprávy, aj mesto Banská Bystrica pocíti v roku 2025 vo svojom rozpočte dosahy konsolidácie verejných financií, ktoré budú mať v konečnom dôsledku vplyv aj na financie obyvateľov. Pre TASR to vo štvrtok konštatovala vedúca ekonomického odboru banskobystrického magistrátu Zuzana Detková v súvislosti so zostavovaním budúcoročného rozpočtu.



"Okrem vplyvom inflácie vzrastajúcich výdavkov na tovary a služby predpokladáme ďalší nárast cien spôsobený transakčnou daňou. Taktiež musíme počítať s nárastom DPH z 20 na 23 percent, v meste Banská Bystrica odhadujeme dosah zhruba dva milióny eur, čo nedokážeme zohľadniť vo svojich rozpočtoch, a teda zvýšená DPH bude mať vplyv na kvalitu a kvantitu poskytovaných služieb. Postihne nás to v rámci údržby verejných priestorov vrátane dopravnej infraštruktúry a budov. Nedokážeme v tejto situácii dofinancovať školstvo a sociálnu oblasť," vysvetlila Detková.



Únia miest Slovenska aj Združenie miest a obcí Slovenska avizovali, že konsolidačný vládny balíček spôsobí samosprávam vážne problémy. Budú musieť obmedziť financovanie niektorých svojich projektov a služieb pre občanov, viaceré už avizovali zvýšenie miestnych daní a poplatkov alebo zastavenie investičných projektov.