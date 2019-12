B. Bystrica patrí podľa svojho primátora medzi najmenej zadlžené mestá

Banská Bystrica 21. decembra (TASR) – Záver tohto roka v meste pod Urpínom bol náročný v súvislosti s nastavovaním a schvaľovaním rozpočtu pre rok 2020, a to aj pre zvyšovanie daní a poplatkov. Vyššie miestne dane však idú ruka v ruke so skvalitňovaním služieb pre obyvateľov. Konštatoval to v rámci hodnotenia končiaceho sa roka 2019 banskobystrický primátor Ján Nosko.



"Sadzby daní sa naposledy zvyšovali v roku 2012 a odvtedy sa veľa zmenilo aj v našom meste. Budúci rok bude komplikovaný a náročný, zvyšovanie daní sa dotkne viac podnikateľských subjektov než fyzických osôb. Schválené boli rôzne legislatívne zmeny, ktoré zasiahli do rozpočtov samospráv, preto sme museli pristúpiť k tomuto riešeniu," reagoval Nosko.



Banská Bystrica ide do nového roka s vyrovnaným rozpočtom, ktorého príjmová i výdavková strana počíta s objemom takmer 90 miliónov eur.



"Je to záväzok samosprávy, aby sme schválený rozpočet využili v prospech mesta a samotných obyvateľov. Z rozpočtu mesta 87,5 milióna eur je na školstvo vyčlenených takmer 36 miliónov eur. Nezanevrieme ani na cesty a chodníky, kde je investičný dlh z predchádzajúcich vedení mesta stále citeľný," uviedol Nosko s tým, že na lepšie odpadové hospodárstvo pôjdu takmer štyri milióny a na skvalitnenie sociálnych služieb bude k dispozícii viac ako šesť miliónov eur.



Podľa neho o dobrom hospodárení v posledných rokoch svedčí výška dlhu mesta Banská Bystrica.



"Je na úrovni približne osem percent z príjmov bežného rozpočtu, čo nás radí medzi najmenej zadlžené mestá na Slovensku," dodal banskobystrický primátor.