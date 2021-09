Projekt Zelené sídliská v Banskej Bystrici sa dostáva do ďalšej fázy

Banská Bystrica 18. septembra (TASR) – Projekt Zelené sídliská zameraný na revitalizáciu siedmich vnútroblokov v rôznych častiach mesta Banská Bystrica sa dostáva do ďalšej fázy. Od pondelka 20. septembra sa začínajú verejné stretnutia s obyvateľmi. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.



Ako dodala, ich cieľom je nájsť spoločnú predstavu o využití okolia obydlí s prihliadnutím na zmenu klímy. Stretnutia sú pokračovaním dotazníkových prieskumov a viacerých aktivít, ktoré priblížili zelené projekty samosprávy a dôležitosť zavádzania opatrení zelenej infraštruktúry.



Podľa hovorkyne neformálne stretnutia s obyvateľmi budú v siedmich lokalitách. „Spolu s odborníkmi z oblasti urbanizmu i zástupcami mesta budú môcť Banskobystričania diskutovať o tom, ako by mali vyzerať verejné priestory v okolí ich domovov, aby sa im žilo lepšie,“ zhrnula. „Mnohé podnety sme získali z dotazníkového prieskumu, ktorý sme robili v júni tohto roka. Spolu s tými, ktoré vyplynú z diskusií, ich spracujeme do požiadaviek, podľa ktorých sa budú vytvárať návrhy jednotlivých lokalít a formovať podklady pre projektové a investičné zámery alebo urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov,“ uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.



Prvé kolo stretnutí sa uskutoční do konca septembra. Podrobný zoznam lokalít aj s presným časom začiatku nájdu záujemcovia na oficiálnej webstránke mesta. „V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa verejné stretnutia uskutočnia online. Všetky informácie o participatívnom procese nájdu ľudia na našej stránke www.banskabystrica.sk v sekcii Zelené sídliská (zelené oázy),“ poznamenala hovorkyňa. „O akýchkoľvek zmenách budeme informovať na sociálnych sieťach, prostredníctvom webstránky a zástupcov občianskych rád,“ dodala.