Deas: Británia a EÚ by mohli dosiahnuť kompromis v otázke rybolovu

Londýn 2. júna (TASR) – Británia a Európska únia by mohli dosiahnuť kompromis v otázke rybolovu. Blok by mohol získať prístup do britských vôd výmenou za vyššie kvóty pre Spojené kráľovstvo. Uviedli to predstavitelia odvetvia.



Obe strany v utorok odštartujú štvrté kolo virtuálnych rokovaní s cieľom pokúsiť sa zabezpečiť dohodu o voľnom obchode a budúcich vzťahoch po brexite. Zdá sa, že rybolov bude dominantnou témou diskusií, ktoré majú trvať do piatka.



Rozhovory zamerané na nové vzťahy medzi EÚ a Britániou po skončení sa jej viac ako 40-ročného členstva v bloku totiž uviazli a dohodu potrebujú uzavrieť do konca roka.



Obe strany sa pritom navzájom obviňujú, že im chýba politická vôľa na uzavretie dohody do konca decembra, keď prestane platiť prechodné obdobie. Spojené kráľovstvo vystúpilo z Únie 31. januára a do konca tohto roka platí prechodné obdobie, počas ktorého pokračuje obchodná výmena a ďalšia spolupráca ako za čias členstva Británie v bloku.



Riaditeľ Národnej federácie rybárskych organizácií Barrie Deas uviedol, že aj keď sa dohodu o rybolove pravdepodobne nepodarí dosiahnuť už do konca tohto mesiaca, stále je ešte možnosť uzavrieť ju do konca roka. Podľa neho by sa mohla objaviť v septembri alebo októbri, povedal novinárom. Dodal, že z jeho pohľadu by bol vhodným kompromisom prístup rybárov z EÚ do britských vôd výmenou za nové rozdelenie kvót.



Zdroje z EÚ minulý mesiac naznačili, že blok je ochotný zmeniť svoje stanovisko v otázke rybolovu, v ktorej sa doteraz snažil zachovať súčasný stav, s čím britská vláda nesúhlasila.



Obe strany majú rozdielne názory nielen na rybolov, ale aj na ďalšie kľúčové požiadavky EÚ - zaručenie spravodlivých podmienok hospodárskej súťaže a bezpečnostnej spolupráce. Je tak nepravdepodobné, že rozhovory tento týždeň prinesú kompromisné riešenie.



Vláda v Londýne dúfa, že rozhovory sa „posunú ďalej pred stretnutím na vysokej úrovni koncom tohto mesiaca“, povedal v pondelok hovorca britského premiéra Borisa Johnsona. Experti však očakávajú len slabý pokrok na rokovaniach tento týždeň.