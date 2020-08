Gröhling: Rezort školstva chce riešiť problém so stravovaním v školách

Bystrany 21. augusta (TASR) – Rezort školstva chce riešiť problém so stravovaním žiakov v školách. Tejto téme sa venoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v Základnej škole v obci Bystrany v okrese Spišská Nová Ves, ktorú v piatok navštívil spolu so splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity Andreou Bučkovou a členkou Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslankyňou Máriou Šofranko (OĽANO). Zároveň sa stretli s deťmi, ktoré absolvovali letnú školu.povedal Gröhling.Letnú školu v uplynulých dňoch absolvovalo 88 detí.priblížila riaditeľka ZŠ Júlia Čurillová.Ďalšou z tém, ktorým sa venovali, bolo financovanie školstva, ako aj problém stravovania. Škola v Bystranoch totiž nemá vlastnú jedáleň a deťom dodávajú suchú stravu.skonštatoval šéf rezortu školstva.Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity podľa svojich slov od pondelka navštívila viaceré obce na východnom Slovensku, kde je problém so stravovaním žiakov v školách.dodala Bučková.Škole tiež chýba telocvičňa a žiaci sa z kapacitných dôvodov učia v dvojzmennej prevádzke.vysvetlila riaditeľka školy.povedala Šofranko na margo rozšírenia kapacity školy v Bystranoch.