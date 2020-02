B. Johnson je pripravený zvážiť aj voľnejšiu dohodu s EÚ

Londýn 2. februára (TASR) - Britský premiér Boris Johnson je pripravený zvážiť radšej voľnejšiu obchodnú dohodu s Európskou úniou (EÚ), podobnú tej, akú má EÚ s Austráliou, než aby sa za cenu užších obchodných vzťahov musela Británia prispôsobiť únijným pravidlám. Uviedol to cez víkend zdroj z britskej vlády.



"Do úvahy pripadajú iba dva možné výsledky rokovaní - voľný obchod po vzore voľného obchodu EÚ s Kanadou, alebo voľnejšia dohoda, akú má EÚ s Austráliou. Sme pripravení diskutovať o obidvoch," povedal v sobotu (1. 2.) zdroj, ktorý citovala agentúra Reuters.



Británia opustila Európsku úniu v piatok (31. 1.) takmer po 50 rokoch. Teraz začalo plynúť 11-mesačné, takzvané prechodné obdobie, počas ktorého budú zástupcovia Británie a EÚ rokovať o budúcich obchodných vzťahoch. Johnson by mal s kľúčovým prejavom k obchodu vystúpiť v pondelok (3. 2.).



Britský premiér pôvodne tvrdil, že jeho hlavným cieľom je počas prechodného obdobia dosiahnutie obchodnej dohody po vzore EÚ - Kanada. Zároveň však v sobotu uviedol, že Británia od roku 2021 neplánuje pokračovať v dodržiavaní pravidiel EÚ. Jeho najnovšie vyjadrenia tak signalizujú, že má stále menší záujem o dohodu, ktorá by vyhovovala mnohým firmám.