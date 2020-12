B. Johnson nevylučuje, že Británia obchodné rokovania s EÚ ukončí

Londýn/Brusel 8. decembra (TASR) - Nedá sa vylúčiť, že Británia ukončí obchodné rokovania s Európskou úniou bez toho, aby sa dospelo k vzájomnej dohode. Povedal to v utorok britský premiér Boris Johnson iba deň po tom, ako sa dohodol so šéfkou Európskej komisie na stretnutí s cieľom dosiahnuť dohodu.



Do ukončenia prechodného obdobia zostávajú už iba tri týždne a Británia a EÚ stále nevedia nájsť zhodu v troch posledných bodoch na uzatvorenie obchodnej dohody. Po tom, ako sa vyjednávačom sporné body nepodarilo vyriešiť, pricestuje Johnson tento týždeň do Bruselu, aby sa spolu s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou pokúsili situáciu vyriešiť. Obe strany sa neustále vyzývajú na kompromisy, ani jedna však nemieni ustúpiť.



V tejto súvislosti Johnson uviedol, že stále v dohodu verí a bude sa o ňu do poslednej chvíle usilovať, na druhej strane môže prísť moment, keď bude jasné, že je načase to ukončiť. Zároveň zopakoval, že Británia si vie poradiť aj bez dohody s EÚ. Aj v prípade, že by vzťahy Británie a EÚ boli rovnaké ako vzťahy EÚ a Austrálie, bude to v poriadku. Naznačil tým, že Británia je pripravená aj na obchodovanie na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



Ustúpiť však nemieni ani Brusel. Ako na Twitteri uviedol hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, "EÚ je jednotná. Nikdy neobetujeme našu budúcnosť pre prítomnosť. Prístup na náš trh má svoje podmienky".