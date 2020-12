B. Johnson požaduje od EÚ ústup od jej požiadaviek

Londýn 9. decembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson varoval Európsku úniu, že ak chce uzatvoriť s Londýnom obchodnú dohodu, musí ustúpiť od svojich požiadaviek. Tie sú podľa Johnsona neprijateľné.



Riziko chaotického konca niekoľkoročnej brexitovej krízy v posledných dňoch výrazne vzrástlo. Do ukončenia prechodného obdobia zostávajú približne tri týždne, medzi Bruselom a Londýnom však stále pretrvávajú nezhody. Ide o tri oblasti, pričom najväčšie napätie vyvoláva otázka rybolovných práv v britských vodách. S cieľom pokúsiť sa situáciu riešiť pricestuje Johnson v stredu večer do Bruselu, kde bude o nevyriešených otázkach diskutovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.



Johnson už v utorok (8. 12.) naznačil, že Británia by mohla rokovania ukončiť, ešte jasnejšie sa však vyjadril v stredu. Ako povedal na pôde britského parlamentu, Brusel od Britov požaduje, aby sa v budúcnosti prispôsobovali pravidlám EÚ, ináč budú potrestaní, a zároveň chce, aby sa v súvislosti s rybolovom vzdali kontroly nad britskými výsostnými vodami. "Neverím, že by nejaký predseda vlády na takéto podmienky pristúpil," povedal Johnson.



Dodal, že je možné dosiahnuť "dobrú dohodu," avšak EÚ musí od svojich požiadaviek ustúpiť. Zároveň zopakoval, že Británia bude prosperujúcou krajinou, či dohodu s Bruselom uzatvorí alebo nie.