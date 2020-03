B. Kollár informoval o dohode s bankami o odklade splátok úverov

Bratislava 31. marca (TASR) - Ľudia si budú môcť posunúť odklad splátok svojich úverov, hypoték či lízingov. Informoval o tom na sociálnej sieti predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po rokovaní so zástupcami finančného sektora.



Kollár vyhlásil, že bol vyrokovaný posun splátok o šesť až deväť mesiacov. "Bude to robené tak, že ak má niekto desaťročný úver, nebude platiť deväť mesiacov ani splátku, ani úrok. Po 9 mesiacoch začne ďalej splácať a celý úver sa posunie o 9 mesiacov navyše," vysvetlil Kollár. Podľa jeho slov sa ľudia za tento krok neocitnú v žiadnom registri, na žiadnej "čiernej listine".



Novinky majú čakať aj dôchodcov nad 65 rokov. Kollár uviedol, že jedna banka prisľúbila, že pre dôchodcov už od stredy (1. 4.) zavedie, že nebudú musieť platiť poplatky za manipuláciu s hotovosťou. "Toto by sme chceli rozšíriť na celý bankový sektor," avizoval Kollár.



Týmito zmenami sa má ešte zaoberať Koaličná rada aj vláda SR. "Nie je čas na hádky. Všetci sme aj s bankovým sektorom na jednej lodi," dodal Kollár.