B. Kollár: Jednorazovo odškodniť rodiny s deťmi je dobrý návrh

Bratislava 14. apríla (TASR) – Jednorazovo odškodniť rodiny s deťmi je podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) dobrý návrh. Uviedol to v stredu. Je to podľa neho dobrá inšpirácia a bude sa to riešiť na koaličnej rade. S návrhom, aby sa každej rodine vyplatilo jednorazovo 300 eur na každé nezaopatrené dieťa, prišla tento týždeň mimoparlamentná strana Hlas-SD.



"Zachytil som už aj informáciu vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), že sa tejto téme ide venovať, že prinesie vlastný návrh pomoci týmto rodinám, matkám s deťmi, čiže my to, samozrejme, podporíme," dodal Kollár s tým, že iniciatívu bývalého premiéra víta.



Na otázku, čo hnutie presadzuje v novom programovom vyhlásení vlády, Kollár odpovedal, že minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina), v ňom chce zaviesť nové schémy, ktoré by mali viesť k ďalšej pomoci ľuďom. "Napríklad forma reštartu – to by mala byť jedna schéma," ilustroval Kollár s tým, že by tento nástroj mal slúžiť na dofinancovanie poklesu príjmu na určité obdobie napríklad u ľudí, ktorí boli pre pandémiu prepustení a museli sa zamestnať na slabšie platenom poste. "V rámci schémy reštart ministerstvo pláce doplatí, myslím, že až do výšky 120 eur na nejaké obdobie, aby to vedeli preklenúť a zatiaľ si mohli nájsť adekvátnu prácu, ktorá bude lepšie platená," vysvetlil Kollár.



Pripomenul, že sa rokuje aj o zvýšení podpory gastrosektoru a cestovnému ruchu o ďalších 30 miliónov eur. Sme rodina otvára aj diskusiu o moratóriu exekúcií. "To musíme veľmi rýchlo vyriešiť pre týchto ľudí, lebo teraz je to najťažšie obdobie," uzavrel šéf parlamentu.