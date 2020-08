Kollár: Neodkúpenie Východoslovenskej energetiky bol správny krok

Bratislava 17. augusta (TASR) – Nevyužitie predkupného práva na odkúpenie Východoslovenskej energetiky (VSE) Holding zo strany štátu bol správny krok, nakoľko možný zisk z tejto spoločnosti by vrátil kúpnu cenu až za desiatky rokov. Povedal to v pondelok na brífingu v Banskej Bystrici predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v reakcii na obvinenia niektorých opozičných politikov. Podľa nich vláda nevyužila historickú šancu napraviť privatizáciu distribučných energetických spoločností.



„Mohli sme to odkúpiť za hodnotu 700 – 800 miliónov eur. Bavíme sa o tom, že zisk, ktorý by sme z toho mali, je okolo 30 miliónov," povedal Kollár. Štát by navyše chcel cez Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ceny energií ešte znížiť, čo by podľa Kollára mohlo ročný zisk VSE stlačiť na ešte nižšie hodnoty.



„A teraz mi povedzte, koľko rokov by daňoví poplatníci museli čakať, kým by sa po 20-tich miliónoch nazbierala hodnota 800 miliónov. Veď to je neekonomické, to len hlupák by kúpil," zdôraznil Kollár.



Nevyužitie predkupného práva na VSE kritizoval okrem iných aj predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Vláda podľa neho mala na odkúpenie akcií VSE Holding využiť peniaze z plánovaného deficitu štátneho rozpočtu a nemala pripustiť ovládnutie VSE spoločnosťou E.ON. Takáto koncentrácia kontroly energetiky, keď E.ON bude ovládať okrem Západoslovenskej energetiky aj VSE Holding, je podľa Fica veľmi nebezpečná.