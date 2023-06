Kollár odmietol spojenie s vlastníkom budovy, do ktorej sa sťahuje SSC

Bratislava 2. júna (TASR) - Predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár v piatok na tlačovej konferencii odmietol prepojenie na firmu Arker, z ktorého ho obvinila mimoparlamentná strana Hlas-SD. Do budovy vo vlastníctve tejto firmy na bratislavskej Patrónke sa na desať rokov z vlastných priestorov sťahuje Slovenská správa ciest (SSC). Tá za toto obdobie podľa Hlasu-SD zaplatí na prenájme a energiách približne 14,5 milióna eur.



"Z tejto spoločnosti som odišiel v roku 2017, odvtedy ma prestala táto spoločnosť zaujímať," povedal Kollár. "Keď si všimnete, kto je majiteľ budovy, a kto je konečný užívateľ výhod, nie je to Boris Kollár. Nemá z toho ani korunu," dodal predseda Sme rodina.



Samuel Migaľ z Hlasu-SD v piatok informoval, že Kollár bol v minulosti konateľom tejto spoločnosti a má blízko aj k súčasnému konateľovi Patrikovi Ondrovičovi. Nájomné je podľa Migaľa dvojnásobné oproti bratislavskému priemeru, keď mesačne za priestory zaplatí SSC 120.000 eur.



Kollár dodal, že podľa znaleckého posudku pôvodná budova správy ciest nevyhovovala pre pleseň a azbest, čo by mohlo mať vplyv na zdravie zamestnancov. Na vyhľadanie nových priestorov bol podľa šéfa parlamentu tendrom vybratý medzinárodný poradca, a ten vybral z 15 až 20 budov tú, ktorá najlepšie vyhovovala.