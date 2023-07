B. Kollár: Podporujeme vyplatenie kompenzácií samosprávam

Bratislava 21. júla (TASR) - Hnutie Sme rodina podporuje vyplatenie kompenzácií vo výške 108 miliónov eur samosprávam, ktoré sľúbila vláda expremiéra Eduarda Hegera. Šéfa hnutia a predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára mrzí, že sa v piatok nepodarilo k tejto téme otvoriť mimoriadnu schôdzu parlamentu. Odmietol ale argumenty, že si z témy niektoré strany urobili predvolebnú kampaň. V tomto prípade nie je dôležité, kto návrhy predkladá, ale aký je ich obsah, povedal po neúspešnom hlasovaní o otvorení schôdze Kollár.



"Mne sa tiež nepáči, že to predložil Smer. Ja by som bol radšej, keby to predložilo OĽANO alebo Demokrati," povedal Kollár. V tomto prípade podľa neho nesmú strany politikárčiť, pretože pokiaľ samosprávy peniaze nedostanú, zaplatia to občania vo zvýšených daniach a poplatkoch. "Nesmieme sa pozerať na to, kto to predkladá, ale čo predkladá," dodal Kollár.



Predseda hnutia Sme rodina pripomenul, že parlament zmenou zákona znížil príjmy samospráv a peniaze použil na sociálnu oblasť, čo podľa neho bolo správne riešenie. "Ale takisto sa vláda zaviazala, že túto kompenzáciu dostanú," pripomenul Kollár. Mrzí ho, že vláda premiéra Ľudovíta Ódora nepristúpila k naplneniu sľubu bývalej vlády, no rešpektuje, že premiér chce počkať do 15. augusta, aby videl aktuálny stav verejných financií.



Predseda parlamentu sa vyjadril aj k ďalšej neotvorenej schôdzi, ktorá sa mala zaoberať kauzou okolo odchodu Ivana Šimka z vedenia rezortu vnútra. Podľa Kollára je neprijateľné, aby policajti svojím nátlakom a hrozbami výpoveďou menili ministrov. "Je to nešťastné a dúfam, že sa to nebude opakovať," dodal Kollár.