Poslanci neotvorili mimoriadnu schôdzu ku kompenzáciám pre samosprávy

Bratislava 21. júla (TASR) - Mimoriadnu schôdzu k návrhu skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady (NR) SR o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií sa nepodarilo otvoriť. Po viacerých pokusoch na otvorenie schôdze neprišiel do rokovacej sály dostatok poslancov. Počas druhého pokusu o začatie schôdze sa prezentovalo 60 poslancov. Schôdzu odložil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na sobotu (22. 7.) o 9.00 h.



Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovali poslanci Smeru-SD aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (nezaradený). Poslanci chceli návrhom uznesenia požiadať dočasne poverenú vládu SR, aby okamžite pre mestá, obce a vyššie územné celky ako kompenzáciu vysokých cien energií uvoľnila z rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sumu 108 miliónov eur. Túto kompenzáciu prisľúbila samosprávam ešte bývalá vláda.



V stredu (19. 7.) sa po rokovaní so zástupcami samospráv premiér Ľudovít Ódor vyjadril, že ich žiada o trpezlivosť do 15. augusta. Vtedy má mať vláda k dispozícii hotovú polročnú správu o stave verejných financií. Môže tak potom nájsť riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo.



Schôdza sa výnimočne konala v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Dôvodom je aktuálna rekonštrukcia rokovacej sály v hlavnej budove parlamentu.