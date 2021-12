B. Kollár presviedča kolegov, aby boli ku gastrosegmentu ústretoví

Bratislava 22. decembra (TASR) – Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) prišiel v stredu na rokovanie vládneho kabinetu. Chce presvedčiť vládnucich kolegov, aby boli ku gastrosegmentu ústretoví. Povedal to novinárom pri príchode na úrad vlády.



"Ale, samozrejme, tak, aby sme nepoškodili zdravie občanov," povedal predseda parlamentu.



Gastroprevádzky žiadajú, aby mohli otvoriť od soboty 25. decembra v režime OP (teda pre očkovaných a pre ľudí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali). Ako sa pred vládou vyjadril aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), hnutie túto myšlienku podporuje, bolo by podľa neho vhodné otvoriť tieto prevádzky, kým sa na Slovensku v širšej miere nerozšíri nový variant koronavírusu omikron. Takisto podľa neho nedáva zmysel, že keď niekto odíde na lyžovačku, na Slovensku sa v reštaurácii nenaje, ale pár kilometrov za hranicami už áno.



Otvorenie reštaurácií pre očkovaných žiada aj ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). "Nemôžeme si dovoliť, aby sa likvidovali prevádzky," vyhlásila pred rokovaním vlády.



Dlhodobo túto myšlienku podporujú aj liberáli v SaS.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) však pred rokovaním vlády novinárom povedal, že takýto návrh sa na stredajšiu vládu predkladať nebude, bude sa to riešiť až na poobednom stretnutí.



Kollár však hovorí, že sa o tom budú baviť, takúto zmenu podľa neho nemusí nevyhnutne schvaľovať vláda, ide totiž o vyhlášku. "To vie riešiť minister samostatne," poznamenal predseda parlamentu.