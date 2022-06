B. Kollár: Pri embargu na ropu sme mali trvať na trojročnej výnimke

Bratislava 6. júna (TASR) – Slovensko malo pri schvaľovaní embarga Európskej únie na dovoz ruskej ropy tvrdo trvať na trojročnej výnimke. Aktuálne znenie sankčného balíka voči Rusku, ktorý v Bruseli odobril aj premiér Eduard Heger (OĽANO), poškodzuje Slovensko. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).



"Keď sme mohli vyrokovať tri roky, tak sme mali tvrdo trvať na troch rokoch. Z môjho pohľadu to bolo veľmi nešťastné a pevne verím, že sa to v budúcnosti nebude opakovať," povedal Kollár. Šéf parlamentu dodal, že by bol rád, keby o takýchto zásadných veciach rozhodovalo 150 poslancov a nie iba minister hospodárstva a premiér.



Sankčný balík EÚ zavádza embargo na dovoz ruskej ropy, pričom ponecháva možnosť jej dovozu ropovodom Družba až do vyriešenia technických problémov rafinérií. Pre slovenskú rafinériu Slovnaft je však zásadný zákaz dovozu výrobkov z ruskej ropy do členských krajín EÚ. Rafinéria väčšiu časť produkcie exportuje a po tomto zákaze by musela znížiť výkon pod technologické minimum. Na zmenu technológie a dodávateľa ropy tak bude mať oveľa menej času, ako pôvodne navrhované tri roky a hrozí tak možný nedostatok niektorých produktov spojený s ďalším rastom cien.