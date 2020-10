B. Kollár: Pri prijímaní opatrení budem stáť za vládou

Bratislava 11. októbra (TASR) - Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár bude pri zavádzaní opatrení v boji s pandémiou stáť za vládou. Bude súhlasiť so všetkými opatreniami za predpokladu, že sa okamžite finančne podporia ľudia v najohrozenejších odvetviach. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Dodal, že tzv. absolútny lockdown nie je cestou pre Slovensko, nesúhlasí tiež s poskytovaním tzv. helikoptérových peňazí.



Sme rodina je proti tomu, aby sa zatvárala ekonomika, fabriky, od ktorých sme závislí. Kollár by nepristupoval k aplikovaniu helikoptérových peňazí, čo v praxi znamená, že by štát podporil plošne všetkých. "Vtedy si z toho nazbiera aj ten, kto nepotrebuje," odôvodnil. Doplnil, že krajiny, ktoré tento princíp aplikovali, ho neskôr vyhodnotili ako nevhodné riešenie.



Ak sa budú zatvárať prevádzky, musia sa zároveň podľa neho vyplácať kompenzácie. "Som za to, aby sme okamžite identifikovali tie najväčšie problémy, tam nesmieme robiť obštrukcie," skonštatoval s tým, že ohrození ľudia nemôžu byť postavení pred byrokratickú záťaž pri žiadaní o pomoc. Kollár tiež dodal, že pokiaľ bude Sme rodina vo vláde, nedovolí, aby sa škrtali sociálne výhody.



Rezort zdravotníctva patrí OĽANO, preto sa Kollár nechcel vyjadrovať k tomu, či by mal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) odísť z funkcie. "Je nedôstojné, aby som začal kritizovať koaličného partnera, keď niečo budem mať, poviem to na koaličnej rade," doplnil.



Kollár tiež informoval, že v utorok (13. 10.) by mala byť mimoriadna schôdza parlamentu. Zvolať by ju mal pre výhrady Generálnej prokuratúry (GP) SR k opatreniam. "Určité výnosy, ktoré teraz pôjdu z pandemickej komisie alebo z ústredného krízového štábu, pani zastupujúca generálna prokurátorka napadla, spochybnila ich právnu relevanciu. Musíme zvolať schôdzu, aby sme toto jej podozrenie odstránili," priblížil s tým, že na schôdzi majú v skrátenom legislatívnom konaní prijať zákon, ktorý tento právny problém odstráni.



Šéf parlamentu nemá problém s Jurajom Blanárom (Smer-SD) na poste podpredsedu NR SR. Nevie však povedať, ako budú hlasovať ostatní poslanci. Bývalého poslanca za SNS Antona Hrnka si Kollár ako svojho poradcu pre národnostné a národné otázky vzal aj preto, lebo ním chce "vyvažovať" to, že v parlamente nie je národná strana.