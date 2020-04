B. Kollár: Rokovania boli náročné, v PVV je všetko, čo sme chceli

Bratislava 19. apríla (TASR) – Rokovania o programovom vyhlásení vlády boli náročné, podarilo sa tam však dostať všetko z predvolebného programu hnutia Sme rodina. Pred rokovaním vlády to v nedeľu uviedol predseda parlamentu a líder hnutia Boris Kollár.



"Bolo to veľmi náročné, ale my sme to už mali všetko predjednané, už to bolo len o takých slovíčkach," komentoval proces tvorby programového vyhlásenia vlády Kollár. Z pohľadu Sme rodina podľa neho prevláda spokojnosť, pretože do vládneho programu sa podarilo dostať všetko, čo mali v programe pred parlamentnými voľbami.



Priblížil, že sa bude robiť exekučná amnestia, avizoval tiež rušenie doplatkov na lieky pre matky s deťmi do šesť rokov a pre dôchodcov. "Veľmi dôležité sú nájomné byty, aj to sa nám tam podarilo dostať, presadiť," dodal Kollár. Zmena v prípade referenda podľa jeho slov nebude témou najbližšieho obdobia.



Pre krízu v súvislosti s novým koronavírusom však podľa neho niektoré veci budú presunuté na neskorší termín. "Uvedomujem si, že sme prišli do veľmi ťažkého obdobia a z toho dôvodu sa môže stať, že niektoré veci prídu trochu neskôr, lebo najprv je záchrana ľudského života," skonštatoval Kollár.







Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) sa do programového vyhlásenia vlády podarilo dostať veľa na podporu rodiny, čo bolo hlavným motívom všetkých strán. "To bola naša priorita, keďže hlavne pomoc rodinám, pomoc neúplným rodinám bola prioritou nášho programu. Teší ma, že je to aj prioritou všetkých ostatných strán. Takže sme riešili, ako tie opatrenia dobre sformulovať, aby sme ich vedeli zrealizovať," skonštatoval pred rokovaním vlády Krajniak s tým, že každá strana musela pri niektorých veciach ustúpiť, ale na kľúčových veciach sa zhodli. "Masívna výstavba štátnych bytov, zrušenie doplatkov za lieky pre deti, zdravotne ťažko postihnutých a dôchodcov a exekučná amnestia - všetky tieto naše priority boli od začiatku aj v koaličnej zmluve," priblížil Krajniak.



Za ďalšiu prioritu programového vyhlásenia považuje odškodnenie dôchodcov, ktorí boli znevýhodnení pri uzákonení dôchodkového stropu. "To sú tie ročníky 1958 až 1960. Považujem za veľmi prínosné, že sú tam opatrenia, ktoré vylepšujú prácu agentúr alebo úradov práce v oblasti podpory zamestnávania, pretože v tejto krízovej situácii to budeme veľmi potrebovať," doplnil Krajniak.







Vláda sa bude pravdepodobne zaoberať podľa jeho slov aj otázkou minimálnej mzdy, ale nič konkrétne v tejto súvislosti program vlády nerieši. "Bude to závisieť od vývoja štátneho rozpočtu v tomto roku. Zachovávame úroveň sociálneho dialógu ako je v súčasnosti," podotkol Krajniak. Tiež si vie predstaviť ponechanie nástroja kurzarbeit aj po skončení mimoriadnej situácie na Slovensku. "Akurát by sme prešli na nemecký model. Tak priebežne zo sociálneho poistenia by do neho prispievali zamestnávatelia aj zamestnanci," vysvetlil Krajniak.