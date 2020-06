Kollár: Štát by mal podporovať chov norika muránskeho

Muráň 18. júna (TASR) – Štát by mal podporovať chov koní plemena norik muránsky, pretože ide o kultúrne dedičstvo a národné bohatstvo, ktoré treba zachovať aj do budúcnosti. Uviedol to predseda Národnej rady SR Boris Kollár pri stredajšej návšteve Muránskej planiny s tým, že bude potrebná zmena príslušnej legislatívy.







„Je veľká škoda, že zákon je zle nastavený, lebo napríklad chov koní v Topoľčiankach sa zo strany štátu podporuje, ale napríklad norik muránsky nie je podporovaný, lebo to nie je poľnohospodárska či chovná činnosť, ale je to pod štátnymi lesmi,“ vysvetlil Kollár.



Dodal, že z tohto dôvodu pripravia návrh novelizácie predmetného zákona s cieľom zmeniť aktuálny stav, ktorý považuje za zlý. „Teraz to ide na vrub celého ekonomického výnosu podniku – všetko, čo zarobí, investuje do chovu tohto koňa,“ podotkol predseda NR SR.



Aj toto opatrenie podľa neho môže pomôcť udržať chov norika do budúcnosti, keďže ho považuje za významnú pomoc v ťažko prístupných lokalitách. „Asi každý mi dá za pravdu, že kôň v lese je prijateľnejší ako traktor. Síce je pravdou, že na určité práce v lese sa proste nehodí, ale v tých neprístupných terénoch, ostrých zrázoch, sa bez koníka nepohnete,“ zdôvodnil Kollár.



Chov norika muránskeho bol založený v roku 1950 na Muránskej planine. Ako šľachtiteľský chov bol uznaný v roku 1995. V súčasnosti je jeho chov sústredený v dvoch hospodárskych dvoroch v Dobšinej a na Veľkej Lúke na Muránskej planine. Podľa údajov Lesov SR sa od začiatku 50. rokov do súčasnosti podarilo odchovať viac než 3800 týchto koní pre lesnú prevádzku.