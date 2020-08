Kollár: Štátne nájomné byty by mal mať na starosti splnomocnenec vlády

Sihelné 19. augusta (TASR) - Koordináciu výstavby štátnych nájomných bytov by mal mať na starosti samostatný úrad alebo splnomocnenec vlády. Avizoval to v stredu na pracovnom výjazde v Sihelnom na Orave predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). O zriadení úradu, respektíve postu splnomocnenca podľa jeho slov už rokuje s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO), ako i ďalšími koaličnými partnermi. Post by mal zastávať bývalý bankár, jeho meno Kollár nepovedal.



Nájomné bývanie sa má uskutočňovať prostredníctvom existujúceho Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), podpory privátneho sektora a avizovanej výstavby štátnych bytov, pripomenul Kollár. Nový splnomocnenec by podľa neho mal koordinovať výstavbu tohto druhu bývania. "Budú do toho priamo zasahovať ministerstvá dopravy, financií, vláda ako taká. Bude musieť koordinovať stavebný zákon a ďalších veľa vecí. Už máme aj predstavu, kto by to mal byť. Ide o bývalého bankára, ktorý sa vyzná vo finančných procesoch a nastaveniach, a mal by potlačiť výstavbu dopredu a koordinovať ju. Niekto to musí mať na starosti. Nemôžeme to raz hádzať na predsedu parlamentu, potom na ministra a kadekoho iného," ozrejmil Kollár s tým, že svoj zámer chce navrhnúť v najbližšom období.



Do výstavby nájomných bytov by mali investovať i dôchodkové správcovské spoločnosti, čo si podľa šéfa parlamentu vyžiada i zmenu legislatívy. "Aby mohli investovať aj do takéhoto podniku, do takýchto akcií, kde nakúpia štátne nájomné byty. Presunú tam zdroje, výnosnosť bude od jeden a pol percenta do troch percent, to sa ešte ustáli. Sporitelia budú mať garanciu v hodnote bytov," dodal.



Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v tejto súvislosti pripomenul, že rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o ŠFRB. "Vo všeobecnosti zvyšujeme limity možných uchádzačov, ale je tam viacero vecí, ktorými "zatraktívňujeme" celú túto schému. Dávame obciam, mestám, samosprávam možnosť, aby vyčlenili desať percent nájomných bytov. Napríklad pre nedostatkové profesie, ako sú lekári, zubári, učitelia. Očakávame, že by to mohlo byť účinné od decembra 2020," zhodnotil Doležal.