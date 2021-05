B. Kollár: Stavebná legislatíva vstupuje do pripomienkového konania

Bratislava 6. mája (TASR) - Návrh zákona o územnom plánovaní a návrh zákona o výstavbe vstupujú do medzirezortného pripomienkového konania (MPK). Oznámili to vo vyhlásení predseda Národnej rady SR Boris Kollár a podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (obaja Sme rodina). Stavebné úrady majú prejsť podľa Holého z obcí a miest na štát.



"Toto je prvý krok k tomu, aby sme mohli začať s výstavbou nájomných bytov, potrebujeme preto začať so stavebným zákonom," zdôvodnil predseda Národnej rady SR.



Podľa Holého doterajšia stavebná legislatíva má viac ako 40 rokov, nedokáže reagovať na podmienky a požiadavky súčasnej doby. "Výsledkom je, že mestá sú bez pravidiel, polovica Slovenska nemá územné plány, slabý rozvoj verejných priestranstiev a necitlivé zásahy, ale aj nedostupnosť bývania, zdravotných služieb či chýbajúce cesty a železničné trate. Tomu by už malo odzvoniť," priblížil Holý.



"Novým stavebným zákonom chceme dosiahnuť nové a moderné postupy. Tie už existujú v iných krajinách, kde sú odskúšané. Sme toho názoru, že v 21. storočí netreba 'vymýšľať koleso', len implementovať a zaviesť do praxe to, čo v iných štátoch existuje, funguje a je overené," podčiarkol Holý.



Požiadavky medzi verejným a súkromným záujmom je podľa neho potrebné dostať do rovnováhy. "Základom, aby sa tak mohlo stať, sú jasné dáta a presný a zrozumiteľný systém pravidiel," poznamenal. "Nový stavebný zákon je napísaný tak, aby sme nikoho nemuseli zbytočne 'vláčiť' po úradoch. V nami navrhovanom (stavebnom) zákone bude všetko prehľadné a dostupné," povedal.



"Rovnako chcem potvrdiť, že základom tejto zmeny je prechod prenesenej kompetencie stavebných úradov z obcí a miest späť na štát. Zákon má ambíciu urobiť koniec čiernym stavbám a svojvôli niektorých stavebníkov tak, ako ju teraz poznáme. Už sa nebude dať postaviť čierna stavba s tým, že bude následne zlegalizovaná. Takáto stavba, ktorá nebude spĺňať kritériá, nebude môcť byť nikdy skolaudovaná, teda nebude môcť byť pripojená na vodu, elektrinu či plyn a de facto nebude môcť byť používaná. Štát bude môcť nariadiť zbúranie takejto stavby," spresnil podpredseda vlády.



Podstatnou zmenou je podľa Holého redukcia procesov v stavebnom práve, ktoré budú jednoznačné, vzájomne zladené a nebude pri nich žiadna šedá zóna, žiadne nezmysly a vyžadovanie absurdných podkladov. "Veríme, že tento prístup výrazne posilní postavenie štátu a jednotlivcov, ktorí už nebudú obeťami pokútnych praktík," dodal Holý.