B. Kollár: Stretnutie politikov s bankami by malo byť po 21. auguste

Bratislava 11. augusta (TASR) - Banky pôsobiace na Slovensku sa musia solidárne podieľať na riešení problémov s rastúcimi úrokmi a splátkami hypoték. Je o tom presvedčené hnutie Sme rodina. Jeho predseda Boris Kollár si myslí, že ak sa predstavitelia bánk a politických strán k tejto téme stretnú a budú o nej diskutovať, nájdu spolu kompromisné riešenie. Takéto stretnutie by sa malo uskutočniť po 21. auguste, kedy budú známe najnovšie štatistiky.



"Som veľmi rád, že som dostal informáciu z bankového sektora, že už sú ochotní s nami sadnúť a rokovať," vyhlásil v piatok na tlačovej konferencii Kollár s tým, že o téme hovoril aj s guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS) Petrom Kažimírom. Kollár chce na pripravované stretnutie zvolať predstaviteľov všetkých politických strán, aby si z témy nemohol nikto individuálne vytĺkať politický kapitál.



"Pevne verím, že po stretnutí v týždni po 21. auguste budeme vedieť nájsť nejaký modus vivendi, aby sme pomohli ľuďom, kým príde nová vláda," zdôraznil. Zároveň opätovne upozornil bankový sektor, aby bol prístupný na kompromis. Inak sa bankám môže stať, že nová vláda po septembrových voľbách s nimi nebude rokovať, ale hneď ich zdaní mimoriadnym odvodom.



Pripomenul návrh memoranda, ktoré jeho hnutie predstavilo už začiatkom týždňa. Obsahuje napríklad ročné moratórium na vysťahovanie dlžníka, ktorý nevie splácať hypotéku, možnosť predĺženia doby splácania či dočasné splácanie iba úrokov z úveru. "Máme informácie, že bankový sektor akceptuje veci, ktoré sme navrhli, považuje ich za priechodné a zmysluplné," doplnil Kollár. Ocenil, že k viacerým bodom sa prihlásili aj iné politické strany.



Podpredseda Sme rodina Milan Krajniak upozornil, že aktuálny vývoj úrokových sadzieb z nových hypoték v eurozóne a na Slovensku poskytuje argument, prečo by sa banky mali podeliť o nadzisky, ktoré dosahujú. Kým v minulosti sa sadzby dlhodobo pohybovali pod priemerom eurozóny, v súčasnosti sú podľa Krajniaka vysoko nad ním.



"Nie je žiadny relevantný ekonomický argument na to, aby ľudia, ktorí si berú nové hypotéky, platili desiatky eur mesačne slovenskú prirážku na hypotékach, v porovnaní s ostatnými krajinami eurozóny. Toto je ten argument, prečo by sa banky mali solidárne spolupodieľať na financovaní riešenia tohto problému," dodal.