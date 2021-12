B. Kollár: Vítam iniciatívu gastrosektora a cestovného ruchu

Bratislava 20. decembra (TASR) – Predseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár víta iniciatívu gastrosektora a cestovného ruchu. Reagoval tak na požiadavky ľudí zo segmentu HORECA, ktorí dnes odovzdali na Úrade vlády SR otvorený list. V ňom vyzývali vládu k dialógu.



"Tento sektor bol najdlhšie zavretý a je najviac postihnutý. Pomoc zo štátu nebola taká, aká by ich bola schopná zachrániť," uviedol Kollár. Zároveň povedal, že dnešok vníma ako upozornenie na sektor, ktorý sa nachádza v ťažkých situáciách. "Mali päť hlavných požiadaviek, za seba môžem povedať, že v prvých dvoch ich okamžite vieme podporiť." Ostatné je na rokovaní medzi jednotlivými rezortmi.



Medzi požiadavkami bolo naplnenie verejného prísľubu, že "vakcína je sloboda" a otvorenie všetkých prevádzok v rovnakom režime, ako sú otvorené ostatné prevádzky v iných segmentoch. Ďalej záchrana pre cestovný ruch okamžitým zvýšením podpory z rezortu dopravy z 10 % na 20 % z poklesu tržieb. Okrem toho aj obnovenie schémy prvej pomoci "Plus plus" od momentu uzatvorenia prevádzok v tomto roku pre udržanie a záchranu pracovných miest v cestovnom ruchu. Ďalej tiež schválenie a zavedenie zníženej sadzby 10 % DPH na gastroslužby od 1. apríla budúceho roka. Poslednou požiadavkou boli jasné pravidlá fungovania pre gastro a hotely a celý cestovný ruch bez diskriminácie.



Sektoru sa dá podľa Kollára pomôcť tak, že ho buď štát vyfinancuje, na čo ale nemá peniaze, alebo ho otvorí. "Sme za to, aby sme ich otvorili od 25. decembra. V prípade, že sa po 9. - 10. januári ukáže, že počty prípadov budú pribúdať, tak potom zavrieme po vzore Rakúska, Česka, či Poľska," komentoval Kollár.



Otvorené prevádzky po 25. decembri by mali byť v režime OP. "Chcú iba OP, sú pripravení sa k tomu zodpovedne postaviť a prísne kontrolovať," dodal Kollár.