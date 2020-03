B. Kollár zvolá na budúci týždeň zasadnutie parlamentu

Bratislava 29. marca (TASR) - Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolá na budúci týždeň zasadnutie Národnej rady SR. Chce totiž, aby boli pretavené do zákonov prvé rýchle opatrenia na pomoc ekonomike pre pandémiu nového koronavírusu. Kollár to oznámil v nedeľu na tlačovej konferencii.



"Všetci musíme ťahať za jeden povraz, či koalícia, alebo opozícia. Nie je čas na hádky," povedal Kollár. Vyzval opozíciu, aby predkladala rozumné návrhy, o ktorých bude následne koaličná rada rokovať.



Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) spresnil, že zákony v rámci ohlásených opatrení budú prijímané v skrátenom legislatívnom konaní. Pripravené majú byť už v pondelok (30. 3.) "Je eminentný záujem štátu, aby tieto opatrenia boli prijaté, inak hrozia výrazné hospodárske škody," povedal. Premiér očakáva, že v utorok (31. 3.) zasadne vláda, ktorá zákony prerokuje a v utorok popoludní o nich má následne začať rokovať parlament.



Kollár v piatok (27. 3.) vyhlásil, že by si ústavní činitelia mohli na obdobie krízy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu znížiť platy. Rokovala o tom v sobotu (28. 3.) aj koaličná rada. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v nedeľu následne priblížil, že téma znižovania platov ústavných činiteľov bude samostatná téma a predmet tlačovej konferencie v priebehu budúceho týždňa.



Vláda v nedeľu predstavila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu. Zatiaľ ich je sedem, nazvaných Prvá pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom.