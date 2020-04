Le Maire: Ak to bude potrebné, Francúzsko strategické firmy znárodní

Paríž 2. apríla (TASR) – Ak to bude potrebné, Francúzsko znárodní strategické firmy, aby ich ochránilo pred negatívnymi dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Povedal to francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire. Ako dodal, prezidentovi Emmanuelovi Macronovi už poslal zoznam "strategických podnikov, ktoré by súčasná situácia na trhu mohla ohroziť".



Francúzska vláda zaviedla prísne opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu 17. marca. Podľa informácií štatistického úradu z minulého týždňa ekonomická aktivita klesla približne o 35 %.



Ministerka práce Muriel Pénicaudová medzitým uviedla, že zhruba pätina zamestnancov vo Francúzsku má v súčasnosti buď skrátený pracovný čas, alebo patrí do skupiny dočasne prepustených. Vládni ekonomickí experti odhadujú, že opatrenia zostanú v platnosti pravdepodobne do konca tohto mesiaca.



Bruno Le Maire na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol, že Francúzsko je ochotné "použiť všetky dostupné nástroje" na ochranu strategických spoločností. "To je možné urobiť zvýšením podielu štátu vo firme, rekapitalizáciou, alebo ako posledná možnosť by do úvahy pripadalo znárodnenie," citovala ministra agentúra DPA.



Le Maire však upozornil, že to neznamená štátom riadenú ekonomiku. "Ak bude znárodnenie potrebné, bude iba dočasné. Štát však musí vlajkové priemyselné podniky ochrániť," dodal.



Na otázku médií, či sa znárodnenie dotkne aj leteckej spoločnosti Air France-KLM, ktorej prevádzka sa v dôsledku krízy takmer úplne zastavila, Le Maire priamo neodpovedal, dodal však, že vláda firmu určite podporí. "Detaily, čo sa týkajú formy pomoci, zatiaľ zverejňovať nebudem, určite však nedovolíme, aby Air France-KLM musela sama čeliť súčasnej agresívnej kríze," dodal.