B. Le Maire: Daň pre technologické giganty je zablokovaná

Paríž 20. februára (TASR) - Medzinárodné rokovania o zdaňovaní globálnych technologických gigantov, ktoré podnikajú vo viacerých štátoch, no zisky deklarujú len v niekoľkých jurisdikciách, sa zastavili. Dôvodom je odpor niektorých krajín vrátane USA a Indie. Uviedol to v pondelok francúzsky minister financií Bruno Le Maire. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



K zastaveniu rokovaní došlo pred stretnutím skupiny G20 (20 najväčších svetových ekonomík) tento týždeň v Indii.



"Od dnešného dňa sú veci zablokované, najmä zo strany Spojených štátov, Saudskej Arábie a Indie. Šance na úspech sú mizivé," povedal Le Maire na tlačovej konferencii o globálnej dani pre nadnárodné spoločnosti, ktorú by mali platiť tam, kde generujú zisky. Jej cieľom je znížiť daňové úniky.



Pripomenul, že Francúzsko už v minulosti navrhovalo, aby sa hľadalo "európske riešenie", ak skupina G20 nebude schopná dosiahnuť dohodu o tejto otázke. "Myslím, že teraz sme v tomto bode," dodal.



Rokovania o zavedení globálnej dane pre veľké nadnárodné korporácie viedla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) so sídlom v Paríži.



V roku 2021 sa podarilo OECD dosiahnuť dohodu o minimálnej globálnej dani na úrovni 15 %, ktorú by nadnárodné spoločnosti platili tam, kde reálne podnikajú.



Dohoda mala ukončiť štyri desaťročia trvajúci boj o zahraničné investície, v rámci ktorého niektoré štáty lákali veľké firmy na nízke dane. Nadnárodné korporácie si tak často vyberali za svoje sídlo práve krajiny, ktoré mali čo najnižšiu daň, čím sa vyhli plateniu vyšších daní tam, kde generujú najväčšie zisky.