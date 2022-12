B. Le Maire: Inflácia vo Francúzsku bude začiatkom roka vysoká

Paríž 22. decembra (TASR) - Francúzsko musí počítať v najbližších mesiacoch s vysokou infláciou, najmä čo sa týka potravín, zhruba od leta by sa však miera inflácie mala začať zmierňovať. Povedal to vo štvrtok francúzsky minister financií Bruno Le Maire. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako Le Maire uviedol v rozhovore pre stanicu Sud Radio, predpokladá, že od polovice roka 2023 sa tempo rastu spotrebiteľských cien začne spomaľovať. Pridal sa tak k prognózam guvernéra centrálnej banky Francoisa Villeroya de Galhau, ktorý koncom novembra povedal, že inflácia vo Francúzsku by mala dosiahnuť svoje maximum v prvej polovici budúceho roka.



Miera inflácie vo Francúzsku dosiahla v novembri 6,2 % a udržala sa tak na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. To znamená, že sa naďalej drží na najvyššej hodnote od roku 1985. Mierne sa zrýchlil rast cien potravín, naopak, spomalil sa rast cien energií.