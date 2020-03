Le Maire: Koronavírus môže výrazne stlačiť rast francúzskej ekonomiky

Paríž 9. marca (TASR) - Koronavírus tvrdo zasiahne rast francúzskeho hospodárstva v roku 2020, zníži ho o niekoľko desatinných miest a mohol by ho stlačiť až pod úroveň 1 %. Povedal to francúzsky minister financií Bruno Le Maire v pondelok pre rozhlasovú stanicu France Inter.



Minister odmietol poskytnúť presnejšie číslo, kým francúzska vláda nepredloží Európskej únii (EÚ) do 15. apríla plán na dosiahnutie daňovej stability.



Varoval však, že epidémia bude mať vplyv na zamestnanosť. Pripustil, že jednou z možností, ako pomôcť najviac postihnutým firmám, môžu byť daňové úľavy.



„Až do vypuknutia koronavírusu boli všetky ukazovatele - investície, zamestnanosť, inovácie a rast - pozitívne," skonštatoval minister, podľa ktorého sa po prepuknutí epidémie už začína ukazovať veľmi brutálny pokles.



Domnieva sa, že je potrebné zverejniť „koordinovaný a masívny plán obnovy Európy“ do 16. marca, keď sa majú stretnúť ministri financií EÚ, aby sa zaoberali vplyvom vírusu na ekonomiku.



Európska centrálna banka má manévrovací priestor na podporu hospodárstva a mala by nabádať banky, aby požičiavali malým a stredným podnikom, uviedol Le Maire.



Obavy z globálnej pandémie spôsobili v pondelok pád cien ropy. Le Maire pripomenul, že aj keď je pre spotrebiteľov pokles cien ropy „veľmi dobrou správou“, pre hospodárstvo je menej pozitívny.



„Ak cena ropy príliš klesne, vystraší to trhy, čo môže mať vplyv na spoločnosti a ekonomiku," dodal.