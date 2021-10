B. Le Maire: Vyšetrovanie šéfky MMF nepoškodí fond ani Svetovú banku

Washington 13. októbra (TASR) - Vyšetrovanie šéfky Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristaliny Georgievovej, čo sa týka jej úlohy pri manipulovaní údajov v prospech Číny počas pôsobenia Georgievovej vo Svetovej banke (SB), nebude mať trvalé následky ani pre MMF, ani pre Svetovú banku. Uviedol to v stredu francúzsky minister financií Bruno Le Maire.



Ako minister povedal novinárom, Kristalina Georgievová robí na čele MMF "veľmi dobrú prácu" a má plnú podporu francúzskej vlády.



Po týždni preverovaní obvinení Výkonná rada MMF v pondelok (11. 10.) vyjadrila svojej šéfke podporu. Vo svojom vyhlásení uviedla, že na základe získaných informácií nie je možné jednoznačne potvrdiť, že Georgievová sa počas pôsobenia vo Svetovej banke dopustila nekalých praktík.



Kauza sa týkala manipulovania s údajmi v správe SB známej ako Doing Business, ktorá hodnotí krajiny na základe podmienok pre podnikanie. Podľa záverov právnickej firmy WilmerHale mala bulharská ekonómka v období, keď pôsobila vo vedení Svetovej banky, tlačiť na zamestnancov, aby upravili údaje v prospech Číny, ktorá bola nespokojná so svojim postavením v rebríčku. Georgievová obvinenia z manipulácie údajov ostro odmietla.