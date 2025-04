B. Ondruš: Na druhej strane Atlantiku nemáme spojenca, ale nepriateľa

Bratislava 6. apríla (TASR) - Európska únia musí v reakcii na dovozné clá vyhlásené americkým prezidentom Donaldom Trumpom hľadať príležitosti na ekonomickú spoluprácu s ďalšími krajinami vrátane združenia BRICS a zároveň pokračovať v rokovaniach s USA. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to uviedli europoslanci Erik Kaliňák (Smer-SD), Ľudovít Ódor (PS) a Miriam Lexmann (KDH). Europoslanec Branislav Ondruš (Hlas-SD) zdôraznil, že USA už nie sú v ekonomických otázkach spojencom, ale nepriateľom.



„Je dôležité, aby sme si uvedomili, že na druhej strane Atlantiku nemáme spojenca, máme minimálne rivala, dokonca by som povedal nepriateľa, pretože Donald Trump, keď oznámil tieto clá, tak doslova nazval EÚ nepriateľom,“ povedal Ondruš. Dodal, že EÚ by mala zmeniť svoju ekonomickú politiku a začať uprednostňovať svoje záujmy napríklad preferovaním európskych firiem pri verejných obstarávaniach či iných schém podpory.



Ódor s Lexmann sa v reakcii na nové clá zo strany USA zhodli na nutnosti väčšej podpory slovenských firiem. Dovozné clá vo výške 25 % na automobily a 20 % na všetok ostatný tovar totiž výrazne poškodia slovenskú ekonomiku. Ohrozených je približne 20.000 pracovných miest a analytici odhadujú negatívny vplyv na rast HDP v horizonte troch rokov vo výške približne 2,5 %. Podpora podnikov by podľa nich mala zahrnúť napríklad zrušenie transakčnej dane a ďalšie opatrenia na zlepšovanie podnikateľského prostredia.



Jednou z možností, ako pomôcť niektorým firmám zasiahnutým americkými clami, je podľa poslancov podpora európskej vojenskej výroby, ktorá by mohla priniesť aj technologický pokrok. Na zvyšovaní výdavkov na obranu sa však poslanci nezhodli.



Podobne sa nezhodli ani na hodnotení už zavedených opatrení proti šíreniu slintačky a krívačky. Zatiaľ čo Kaliňák a Ondruš opatrenia považujú za včasné a dostatočné, o čom má svedčiť aj hodnotenie zo strany EK, Lexmann upozornila, že dôležitý je výsledok. Pripomenula, že Poľsko napriek tomu, že nemá s Maďarskom spoločnú hranicu, zaviedlo tvrdšie opatrenia ako Slovensko.