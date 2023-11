B. Ondruš: Prioritou bude zlepšenie podmienok pracujúcich

Bratislava 3. novembra (TASR) - Prioritou štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Branislava Ondruša v tomto volebnom období bude zlepšenie podmienok pracujúcich, najmä ich odmeňovanie, spravodlivý dôchodkový systém a modernizácia sociálnych služieb, ktoré musia byť dostupné všetkým. Informoval o tom tlačový odbor MPSVR.



"Štát bude aktívnejšie pomáhať rodičom, aby zvládli živiť svoje rodiny a zároveň sa mohli adekvátne venovať svojim deťom. Obzvlášť to bude platiť pre rodiny v ťažkých sociálnych podmienkach. Musíme ľudí reálne podporiť, aby sa dostali z chudoby a mali šancu na skutočné začlenenie sa do spoločnosti, najmä rodiny s deťmi a zdravotne znevýhodnení," uviedol nový štátny tajomník rezortu práce.



Ondruš rovnakú pozíciu na rezorte práce zastával dve volebné obdobia, a to v rokoch 2012 až 2020. Po odchode z MPSVR sa stal v máji 2020 predsedom Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku. Od roku 2021 je poradcom pre delegáciu Európskej únie v republike Severné Macedónsko.