B. Ondruš: Projekt vyhodnocuje uplatnenie absolventov na trhu práce

Bratislava 4. februára (TASR) - Detailne informácie o trhu práce a neobmedzený analytický a výskumný potenciál znamená realizácia projektu podrobne sledujúceho kariérny postup absolventa strednej a vysokej školy. Ako uviedol v utorok na stretnutí s médiami štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš (Smer-SD), rezort má zatiaľ komplexné údaje za jeden rok realizácie projektu.



Hoci je to na celkové hodnotenie krátky čas, podľa rezortu sa ukazuje, že ide o výnimočný a v rámci Európy ojedinelý projekt, ktorý podrobne zmapuje nielen kvalitu slovenských škôl z pohľadu uplatnenia ich absolventov na trhu práce, ale zároveň umožní žiakom a rodičom pri výbere školy na ďalšiu prípravu budúceho povolania.



Podľa Ondruša zber údajov priniesol aj viaceré prekvapenia. Napríklad pri vyhodnocovaní uplatnenia absolventov stredných a vysokých škôl sa ukázalo, že mnoho študentov s vysokoškolským vzdelaním pracuje na postoch predavača, hoci je zrejme, že takéto povolanie si nevyžaduje vysokoškolské vzdelanie. Na druhej strane to podľa štátneho tajomníka znamená, že vysokoškolák pravdepodobne nenašiel uplatnenie v odbore, ktorý vyštudoval.



Značné rozdiely sú aj v odmeňovaní absolventov tzv. humanitných vied, technických a prírodovedných smerov.



Z údajov získaných v rámci projektu môžu čerpať aj samosprávy, do kompetencie ktorých patrí stredné školstvo, aby sa sústredili na také odbory, ktorých absolventi nebudú mať problém s umiestnení na trhu práce.



Podľa súčasného vývoja množstvo profesií v priebehu ďalších rokov zanikne. Predpokladá sa to u pracovníkov montážnych pásov, predavačov a viacerých ďalších. Na strane druhej však vzniknú mnohé nové profesie, ktoré si budú vyžadovať iné vzdelanie. Väčší dôraz sa bude podľa Ondruša klásť na takzvané mäkké zručnosti, čiže aj vzdelávacie inštitúcie by mali prípravu žiakov a študentov zamerať na túto oblasť.