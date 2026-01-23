< sekcia Ekonomika
B. Ondruš: Trendy zhoršujú pozíciu pracujúcich
Uviedol to na panelovej diskusii v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 23. januára (TASR) - Súčasné trendy na európskom trhu práce podľa europoslanca Branislava Ondruša (Hlas-SD) zhoršujú postavenie pracujúcich a komplikujú zosúladenie pracovného a rodinného života. Uviedol to na panelovej diskusii v Bratislave, na ktorej diskutovali aj výkonná riaditeľka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce (CELSI) Marta Kahancová a viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.
Účastníci diskusie poukázali na to, že viaceré súčasné trendy zhoršujú postavenie pracujúcich a negatívne vplývajú na zosúladenie pracovného a rodinného života. Zaznelo, že zmeny na trhu práce sa premietajú nielen do pracovných podmienok, ale aj do celkového fungovania ľudí v spoločnosti. „Dnes vidíme úplne jednoznačne, že tieto trendy spôsobujú, že sa výrazne zhoršuje pozícia pracujúcich na pracovnom trhu, sťažuje sa im život a balans medzi pracovným a rodinným životom,“ uviedol Ondruš.
Za kľúčovú tému označila Kahancová demografiu a otázku, či bude mať Slovensko dostatok ľudí pre trh práce. „V prvom rade musíme mať koho vzdelávať, demografická otázka je veľmi akútna,“ uviedla s tým, že dôležité je aj to, „či tu tí mladí ľudia zostanú, alebo či sme schopní prilákať kvalifikovanú pracovnú silu zo zahraničia“. Doplnila, že dôležité je kvalitné vzdelávanie vrátane celoživotného.
Lelovský poukázal na vplyv pomalého rastu HDP a zadlžovania na zdroje na vzdelávanie a rekvalifikácie. „Ak bude pomalý rast HDP a bude rásť zadlžovanie sa krajiny, tak bude stále menej a menej prostriedkov na vzdelávanie. Zbytočne tlačíme peniaze do vecí, ktoré sú neproduktívne a mohli by sme tlačiť tam, kde práve tá produkcia sa dá očakávať, to je práve vzdelanie a rekvalifikácia,“ vysvetlil.
Diskusia sa dotkla aj širšieho kontextu európskej debaty o práci a sociálnej politike. Súvisí aj s prípravou nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 až 2034.
Účastníci diskusie poukázali na to, že viaceré súčasné trendy zhoršujú postavenie pracujúcich a negatívne vplývajú na zosúladenie pracovného a rodinného života. Zaznelo, že zmeny na trhu práce sa premietajú nielen do pracovných podmienok, ale aj do celkového fungovania ľudí v spoločnosti. „Dnes vidíme úplne jednoznačne, že tieto trendy spôsobujú, že sa výrazne zhoršuje pozícia pracujúcich na pracovnom trhu, sťažuje sa im život a balans medzi pracovným a rodinným životom,“ uviedol Ondruš.
Za kľúčovú tému označila Kahancová demografiu a otázku, či bude mať Slovensko dostatok ľudí pre trh práce. „V prvom rade musíme mať koho vzdelávať, demografická otázka je veľmi akútna,“ uviedla s tým, že dôležité je aj to, „či tu tí mladí ľudia zostanú, alebo či sme schopní prilákať kvalifikovanú pracovnú silu zo zahraničia“. Doplnila, že dôležité je kvalitné vzdelávanie vrátane celoživotného.
Lelovský poukázal na vplyv pomalého rastu HDP a zadlžovania na zdroje na vzdelávanie a rekvalifikácie. „Ak bude pomalý rast HDP a bude rásť zadlžovanie sa krajiny, tak bude stále menej a menej prostriedkov na vzdelávanie. Zbytočne tlačíme peniaze do vecí, ktoré sú neproduktívne a mohli by sme tlačiť tam, kde práve tá produkcia sa dá očakávať, to je práve vzdelanie a rekvalifikácia,“ vysvetlil.
Diskusia sa dotkla aj širšieho kontextu európskej debaty o práci a sociálnej politike. Súvisí aj s prípravou nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028 až 2034.