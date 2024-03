B. Paulen: Licenčná politika začína potápať slovenských exportérov

Trenčín 5. marca (TASR) - Problémy, ktorým čelia firmy z dôvodu nedostatku pracovnej sily, ekonomickej recesie v západnej Európe a zavádzania nových pravidiel colnej politiky Európskej únie (EÚ) pre dovozy z tretích krajín boli hlavnými témami utorkového valného zhromaždenia Trenčianskej regionálnej komory (TRK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK). TASR o tom informoval predseda Predstavenstva TRK SOPK Boris Paulen.



"Podnikateľov aj v Trenčianskom kraji ničia sankcie, naše firmy sa s tým boria. Sankcie my neovplyvníme. Ďalším problémom je licenčná politika - získavanie licencií na export. To je tragédia. Je to časovo náročné, finančne náročné s neistým úspechom. Toto začína ekonomicky potápať slovenských exportérov," priblížil Paulen.



Ďalším vážnym problémom je podľa neho nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. "Kvalifikovanú pracovnú silu dnes nezoženiete. Podnikatelia sú radi, keď zoženú niekoho, kto chce robiť. Tvrdia, že ich naučia robiť, len aby chodili do roboty. Ale to je potom tragédia. Ako máme s nekvalifikovanou pracovnou silou konkurovať na svetových trhoch?" doplnil Paulen s tým, že situácia sa stále zhoršuje.



Zdôraznil, že účinku sa míňa aj duálne vzdelávanie. Z desiatich absolventov duálneho vzdelávania podľa neho často osem odíde mimo svojej brandže.



"Duálne vzdelávanie je v podstate štipendijný program. Študenti dostávajú štipendium, ale keď skončia, nemajú žiadny záväzok odpracovať v tej firme nejaké roky. Toto kritizujem už dávnejšie," doplnil Paulen.



TRK SOPK má asi 110 členov. Tretina z nich sú stredné školy, ostatní sú priemyselné podniky, ekonomicko-poradenské a konštrukčné spoločnosti. Prioritami TRK SOPK sú v tomto roku vzdelávanie, získavanie pracovníkov, ale aj kybernetická bezpečnosť a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.



Valné zhromaždenie TRK SOPK zhodnotilo v utorok svoju činnosť za rok 2023 a plnenie rozpočtu a schválilo plán činnosti a návrh rozpočtu na tento rok.