B. Strýček: Palivo do Mochoviec už môžeme nakúpiť od viacerých firiem

Bratislava 9. septembra (TASR) – Slovensko už nie je odkázané na dodávky paliva do jadrových elektrární iba na ruského výrobcu, ale môže ho získať od viacerých dodávateľov. Za posledného pol roka sa tak výrazne znížilo riziko možného nedostatku paliva a núteného odstavenia niektorých reaktorov. Na piatkovom brífingu po začatí prác na spustení 3. bloku elektrárne v Mochovciach to povedal generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček.



V súčasnosti majú SE podľa Strýčka dostatočné zásoby jadrového paliva na viac ako ročnú prevádzku a očakávajú ďalšie dodávky. "Zároveň sme spustili približne pred mesiacom medzinárodný tender na nové jadrové palivo, novú dodávku. Očakávame, že okrem ruskej spoločnosti, ktorá dnes dodáva palivo, sú ďalší dvaja alternatívni dodávatelia. Sú to spoločnosti Framatome a Westinghouse," uviedol Strýček.







SE sa zároveň pri rokovaní s týmito alternatívnymi dodávateľmi spojili s ďalšími prevádzkovateľmi rovnakých reaktorov VVER 440 v Česku, Fínsku a Maďarsku. Spoločnosť Westinghouse by mala palivo pre VVER 440 začať dodávať už na jar budúceho roka. Podľa Strýčka je palivo vyvinuté a bude už používané v inej elektrárni. "Vidíme tam nejakú cestu do budúcnosti a riziko, ktoré tu bolo šesť až sedem mesiacov dozadu, už je dneska radikálne nižšie," dodal šéf SE.