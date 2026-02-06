< sekcia Ekonomika
B. Susko: Zákon o obchodnom registri zvýši transparentnosť pre firmy
Jednou zo zmien je zavedenie právnej záväznosti údajov zverejnených online na webovom sídle obchodného registra.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Nový zákon o obchodnom registri predstavuje podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) zásadný krok k modernejšiemu, rýchlejšiemu a transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu. Uviedol to v piatok tlačový odbor Ministerstva spravodlivosti SR.
Jednou zo zmien je zavedenie právnej záväznosti údajov zverejnených online na webovom sídle obchodného registra. V praxi už nebude potrebné zapísané údaje preukazovať v obchodnom styku, pred obchodnými partnermi alebo orgánmi verejnej moci.
Zákon zachoval duálny systém zapisovania údajov do obchodného registra prostredníctvom registrového súdu a registrátorov (notárov). Návrh na registráciu sa bude podávať výlučne prostredníctvom elektronického formulára a musí byť autorizovaný navrhovateľom alebo jeho zástupcom. Možnosť slobodného výberu notára zostáva zachovaná, pričom registráciu nemôže vykonať notár, ktorý pripravoval zápisové podklady.
Nová právna úprava zaviedla aj možnosť registrácie obchodnej spoločnosti v obchodnom registri bez predošlého získania živnostenského oprávnenia pri určitých druhoch voľných živností. Administratívnu záťaž má znížiť aj prepojenie obchodného registra s inými verejnými registrami, keď sa zmena údaja zapísaného v referenčnom registri automaticky zapíše do obchodného registra.
Zákon zároveň upravil preverovanie navrhovaného obchodného mena, aby nebolo totožné s označením orgánu verejnej moci. Spresnili sa aj pravidlá právneho zastupovania v registračnom konaní, ktoré sa obmedzuje na advokáta, notára alebo zamestnanca navrhovateľa. Zakladateľské dokumenty musia byť pri všetkých právnych formách obchodných spoločností vyhotovené vo forme notárskej zápisnice alebo zmluvy autorizovanej advokátom. Zrušilo sa tiež obmedzenie tzv. reťazenia spoločností pri jednoosobových obchodných spoločnostiach.
Schválená právna úprava zároveň prestala ukladať osobám už zapísaným v obchodnom registri nové administratívne povinnosti a všetky existujúce zápisy zostávajú v platnosti.
