B. Vasle: ECB chce v terajšej politike pokračovať

Brdo pri Kranju 8. novembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) plánuje pokračovať v súčasnej uvoľnenej menovej politike dovtedy, dokiaľ sa podmienky na trhu nezlepšia. Povedal to v piatok na bankovej konferencii v slovinskom Brde pri Kranju guvernér slovinskej centrálnej banky Boštjan Vasle.



Ako dodal, podľa ECB by úrokové sadzby mali zotrvať na súčasnej nízkej úrovni "dlhšie obdobie". Poukázal pritom na riziká pre ďalší vývoj ekonomiky menovej únie.



"Globálne riziká a neistoty sú na vzostupe, najmä pre obchodné spory, neistoty súvisiace s brexitom a spomaľujúci sa rast čínskej ekonomiky," povedal Vasle.



Zároveň vyzval štáty eurozóny, aby v súvislosti s podporou ekonomiky centrálnej banke pomohli a k jej monetárnej politike prispeli aj svojimi štrukturálnymi a fiškálnymi reformami.



Vasleho vyjadrenia prichádzajú krátko po tom, ako sa rakúsky člen Rady guvernérov Robert Holzmann vyjadril, že súčasné nízke úrokové sadzby by sa mali zvýšiť, najmä negatívna depozitná sadzba by sa mala posunúť mimo záporného pásma. Podľa neho je súčasná menová politika nesprávna a je potrebná jej zmena. Pripustil však, že v terajšej situácii nie je zvýšenie úrokových sadzieb jednoduché.