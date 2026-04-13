B. Vujčič: Ceny energií sú naďalej najbližšie k základnému scenáru ECB
Vujčič povedal, že energetický systém Európy je omnoho odolnejší voči energetickým šokom spôsobených vojnou na Blízkom východe, než to bolo v prípade útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
Záhreb 13. apríla (TASR) - Súčasné ceny energií sú naďalej najbližšie k základnému scenáru Európskej centrálnej banky (ECB) a nemali by ovplyvniť infláciu a tempo rastu v eurozóne. Povedal to guvernér chorvátskej centrálnej banky a čoskoro viceprezident ECB Boris Vujčič. Informovala o tom agentúra Reuters.
Vujčič povedal, že energetický systém Európy je omnoho odolnejší voči energetickým šokom spôsobených vojnou na Blízkom východe, než to bolo v prípade útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Dôvodom je podľa neho diverzifikácia dodávok.
„Nie sme v situácii, že by sme mohli hovoriť o nepriaznivom scenári či dokonca o najhoršom možnom scenári ECB, či sa to týka ropy alebo plynu,“ povedal Vujčič na chorvátskom finančnom fóre. „A to je dobrá správa“.
Podľa Vujčiča nie je súčasný energetický šok v dôsledku konfliktu na Blízkom východe príliš intenzívny aj preto, že USA a Irán sa dohodli na dvojtýždňovom prímerí. Situácia na trhu sa však zmení, ak konflikt bude eskalovať, dodal guvernér chorvátskej centrálnej banky, ktorý sa od 1. júna stane na osemročné obdobie viceprezidentom ECB. Na tomto poste nahradí Luisa de Guindosa, ktorého mandát vyprší 31. mája.
Vujčič povedal, že energetický systém Európy je omnoho odolnejší voči energetickým šokom spôsobených vojnou na Blízkom východe, než to bolo v prípade útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022. Dôvodom je podľa neho diverzifikácia dodávok.
„Nie sme v situácii, že by sme mohli hovoriť o nepriaznivom scenári či dokonca o najhoršom možnom scenári ECB, či sa to týka ropy alebo plynu,“ povedal Vujčič na chorvátskom finančnom fóre. „A to je dobrá správa“.
Podľa Vujčiča nie je súčasný energetický šok v dôsledku konfliktu na Blízkom východe príliš intenzívny aj preto, že USA a Irán sa dohodli na dvojtýždňovom prímerí. Situácia na trhu sa však zmení, ak konflikt bude eskalovať, dodal guvernér chorvátskej centrálnej banky, ktorý sa od 1. júna stane na osemročné obdobie viceprezidentom ECB. Na tomto poste nahradí Luisa de Guindosa, ktorého mandát vyprší 31. mája.