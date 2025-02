B. Vujčič: ECB môže pokračovať v redukcii úrokov

Záhreb 13. februára (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) by mohla znížiť úrokové sadzby tento rok ešte trikrát, a to aj vtedy, ak sa americká centrálna banka Fed rozhodne pre opatrnejší prístup. Podmienkou pre ďalšie uvoľňovanie menovej politiky je však zmierňovanie jadrovej inflácie. Povedal to vo štvrtok chorvátsky člen Rady guvernérov ECB Boris Vujčič. Informovala o tom agentúra Reuters.



ECB znížila úrokové sadzby od júna minulého roka celkovo päťkrát a naznačila, že v tomto trende plánuje pokračovať. "Trh počíta tento rok ešte s tromi redukciami. Takéto očakávania sa dajú považovať za primerané," povedal Vujčič.



Dodal však, že kritické budú nasledujúce dáta, keďže ekonomické projekcie počítajú s výrazným spomalením inflácie v sektore služieb. Ten bol hlavným motorom rastu cien v minulom roku. "Aby sme mohli pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb podľa očakávaní, musíme vidieť spomalenie v oblasti jadrovej inflácie a služieb," povedal Vujčič, ktorý je považovaný v ECB za "mierneho jastraba".



So znižovaním úrokových sadzieb by ECB mohla pokračovať aj v situácii, že americký Fed uvoľňovanie menovej politiky zastaví, dodal guvernér chorvátskej centrálnej banky. Šéf Fedu Jerome Powell tento týždeň na pôde Kongresu uviedol, že s redukciou úrokových sadzieb nie je potrebné sa ponáhľať. Jeho slová následne potvrdili údaje o vývoji inflácie, ktorá sa v USA v januári zrýchlila z decembrových 2,9 % na 3 %. To posilnilo očakávania, že Fed tento rok nemusí pristúpiť ani k jednej redukcii úrokových sadzieb.



Vyššie úrokové sadzby v USA znamenajú vyšší kurz dolára. Slabšie euro zasa podporuje infláciu na domácom trhu, keďže predražuje dovážané produkty, najmä energetické. "Výmenný kurz je jedným zo sledovaných faktorov, avšak vzhľadom na súčasnú úroveň to nie je niečo, čoho by sme sa mali obávať," dodal Vujčič.